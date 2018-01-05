熬药能用矿泉水吗？药剂师送你一份煎药指南

日常生活中，相信很多人喝过中药，可你知道吗，如果煎煮方法不对，会直接影响药物疗效。为让更多人正确煎煮中药，1月3日，山西省中医院药剂科药师李志强总结了一份煎药指南，从煎药的容器、时间、火候等都做了详细说明。

煎药容器首选传统砂锅

煎煮中药所用的容器，砂锅和瓦罐最好。首选传统砂锅，其次是搪瓷锅和不锈钢锅，但忌用含金属的铜、铁、铝锅。

为什么传统砂锅是首选呢？这是因为砂锅的主要成分是硅酸盐，化学性质较稳定，受热较均匀，传热较缓慢，煎药时水分不易挥发。

不能选择铁锅或铝锅煎煮中药，是因为有些药物遇到铁、铝等金属后会发生沉淀反应、降低溶解度，甚至会引起化学变化，产生一些副作用。

不能用矿泉水熬药

煎煮中药时，一般以干净新鲜的水为好，自来水、蒸馏水、井水都没问题。但不能用矿泉水熬药，因为矿泉水中含有多种矿物质，可能影响药物在体内的作用，有时会使药效降低，副作用变多。

一般煎药时，先用大火煎煮，烧开了后改成小火，保持微沸状态，其间要搅拌两到三次，搅拌时注意要搅拌到底。

煎煮时间有讲究

煎药时间要根据方剂的功能、主治和药物性质决定：

一般药物的第一煎，煮沸以后再煎煮20—30分钟即可，第二煎15—20分钟即可。

解表药、清热药含易挥发性成分较多，不宜久煎，应大火急煎，第一煎煮沸后再煎煮15—20分钟，第二煎10—15分钟即可。

滋补药第一煎，煮沸后再煎煮30—60分钟。第二煎，再煎煮20—40分钟。

中药煎煮前不能洗

一般中药煎煮前，首先要将中药浸泡30—60分钟，切忌浸洗。用水量要高出药面2—3厘米，一般煎煮次数是2次。第二煎的用水量要比第一煎略少。两次煎出的药液去渣过滤以后混合到一起，分两次服用。

浸泡主要作用是让中药的有效成分更容易煎出。浸泡的时间需要根据药材的质地、季节温度的差异来分别对待。

浸泡用水一定要用凉水，不能用热水。因为用热水浸泡不利于水分渗入药物的组织内部，有碍药物有效成分煎出。

为什么中药不能浸洗？如果中药洗过后，药材的水溶性成分会溶出，在倒掉水的过程中会使这些水溶性成分丢失。最后，还有部分药材是经过炮制的，有辅料，比如说蜜炙的蜜麻黄，还有些酒炙的、醋炙的药物都有辅料在表面，如果水洗，这些辅料都会随着水分丢失。

一些特殊中药的煎煮方法

先煎，先将特殊药物煮沸20—30分钟后，再放入其他药物同煎。主要适用于有效成分难溶于水的一些矿物药、介壳类的药，含有毒性的药物。

后下，后下跟先煎是相反的。在其他药物即将煎好之前再放进后下药一起煎5—10分钟。主要适用于气味芳香的药物，久煎其有效成分易挥发而降低药效。

包煎，用纱布袋装好，与其他药物同煎，主要适用于黏性强、粉末状及带有绒毛的药物。

熔化(烊化)，在其他药煎至预定量并去渣后，将其置于药液中，文火煎煮，同时不断搅拌，待需溶化的药溶解即可。主要适用于胶类药物及黏性大而易溶的药物。

另煎(另炖），单独另煎( 炖)2—3小时。煎液可以另服，也可与其他药液混合服用。适用于某些贵重药材，为了更好地煎出有效成分。如人参、西洋参、鹿茸等。