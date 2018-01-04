病毒性心肌炎青睐年轻人

读高三的晓莉（化名）在课堂上突然感到胸部刺痛，到长沙市中心医院看急诊，被诊断为重症病毒性心肌炎。医生分析，晓莉的病毒性心肌炎是感冒病毒引起的。近日，该院连续收治了3例因感冒引起病毒性心肌炎的高中生。

一周前，晓莉得了重感冒，为了不耽误学习，她没有到医院看病，一边吃药一边坚持上课、熬夜学习。直到入院时，她仍然有咳嗽咳痰、咽痛流涕等明显的感冒症状，心电图显示窦性心动过速，肌钙蛋白明显升高，已出现心功能不全。

长沙市中心医院心血管内二科主任、主任医师陈然介绍，在人体劳累、休息不足、抵抗力下降时，引起感冒的病原微生物可能侵犯人体各个器官，如侵入肺部引起肺炎，侵入肠胃引起腹泻，侵入心脏引发心肌炎等。其中心肌炎更青睐年轻人，特别是中学生学习压力大，普遍缺乏锻炼，加上饮食不规律、熬夜等不良生活习惯造成免疫力下降，感冒后引发心肌炎的几率变大。

陈然提醒，预防心肌炎的主要措施是防止感冒，平时应加强运动，劳逸结合，多补充水分，多吃些富含维生素的新鲜蔬果。感冒急性期应避免过于劳累、剧烈运动。尤其注意，感冒多日不愈应引起重视，及时就医。