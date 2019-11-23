心律失常是个危险信号

■心律失常在每个人一生中都可能发生过，只不过有的症状轻，有的症状重。情绪激动、过度劳累、酗酒甚至蒸桑拿等，都可能导致心律失常

■青壮年突发心脏性猝死病例中，近1/3的患者平常往往感觉不到症状反应，或者只有轻微的不适，也没有引起足够的重视

近年来，青壮年猝死事件频频发生，引起社会高度关注。所谓猝死，是指从发病到死亡不超过一小时的突然死亡。据统计，心源性猝死约占所有猝死事件的75%。而在心源性猝死的患者中，近90％是由恶性心律失常造成的。

心律失常，就是心脏的节律和频率跳动得不正常。人的心脏就像一个永不停跳的“泵”，按照一定的节律稳定而有规律地跳动，为全身供血。一旦心跳的频率过快或过慢，或者没有节奏地“乱跳”时，即发生了心律失常。出现严重的心律失常时，心脏无法完成泵血功能，就会造成全身重要器官的缺血缺氧，这是心源性猝死的主要原因，被称为“致死性心律失常”。当然，这种恶性心律失常绝不是无缘无故发生的，大多是内外因素一起作用的结果，即“定时炸弹”（体内潜藏着隐匿的心脏疾病）加“引爆操作”（诱发因素）共同造成的。

心律失常在每个人一生中都可能发生过，只不过有的症状轻，有的症状重。情绪激动、过度劳累、酗酒甚至蒸桑拿等，都可能导致心律失常。青壮年突发心脏性猝死病例中，近1/3的患者平常往往感觉不到症状反应，或者只有轻微的不适，也没有引起足够的重视。

在青壮年猝死事件中，遗传性心律失常是最主要的原因之一。这类猝死绝大多数发生于40岁之前且多在夜间或活动中发生，致死性高。由于这类猝死常常是突然发作，且发生前可能完全没有征兆，所以中青年人应重视体检，尤其是有猝死家族史的人更要警惕。建议去心律失常专业门诊，必要时还需要进行基因检测予以证实。

病毒性心肌炎也是引发恶性心律失常、进而造成青壮年猝死的重要原因。即便是身体强壮的人在流行性感冒或病毒性腹泻后，约1/4的人也会侵犯到心脏，只是轻重程度不同。如果连续熬夜、过度疲劳，抵抗力突然变弱，就更容易被病毒侵犯心肌。病毒侵犯心脏传导系统，可导致严重心律失常甚至室颤，最终导致猝死。尤其是暴发性心肌炎，死亡率非常高。所以，感冒后应注意充分休息，切不可硬扛。

随着冠心病出现年轻化趋势，青壮年突发心肌梗死的人越来越多。由于早期患者并无明显的胸痛等症状，再加上年轻人大多不重视身体，所以往往会被忽视。一旦冠状动脉粥样斑块破裂，就会发生心肌梗死进而出现致死性心律失常，导致猝死。这类猝死发生前往往会有一些先兆症状，如憋闷、心悸、胸前区压榨性疼痛等。一旦出现这些征兆，应及时去医院就诊，查明原因。否则，等到急性心肌梗死发作，相当一部分人连进医院抢救的机会都没有了。

（作者为北京大学人民医院心脏中心主任医师）

《 人民日报 》（ 2019年11月22日 19 版）