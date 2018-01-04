冬季泡脚、泡温泉并非人人皆宜

冬至已过，天气渐寒。晚上倒上一盆热水，泡泡双脚，洗去一天的疲惫，这几乎成为很多人保健的一个方法。同时，节假日约上三五好友，一起去泡泡温泉，恐怕也是这个隆冬最幸福的事了。

民间有句老话“热水泡脚，赛吃人参”，更有很多人把温泉称为“美人汤”。但这种泡法真的是众人皆宜，且如民间和网上传的那么神奇吗？湖南省第二人民医院酒瘾网瘾科主任医师周旭辉提醒，并不是每个人都适合在冬季通过泡脚泡温泉来保健养生，在泡的过程中，要掌握三个要领：温度在40℃左右，时间以15分钟左右为宜，泡到适可而止即可。

事件回放

酒后泡脚泡出满脚水泡

李奇爱喝酒在当地是出了名的，40多岁的年龄，20年来每日无酒不欢，平日里每天早上要先喝瓶酒，再吃早饭，一离开酒，就浑身不舒服。前不久，他和朋友喝完酒回家后，妻子打了一桶热水给他泡脚驱寒。没想到，半小时后，妻子发现丈夫双腿膝盖以下有明显红肿，尤其双脚布满了大小不一的水泡。送到湖南省第二人民医院后，医生诊断为“酒精性周围神经病变”。

进入冬季，人们习惯向温暖靠近，泡脚、泡温泉是不少长沙人驱寒取暖的保养方式。但因泡脚、泡温泉不当而导致疾病甚至意外死亡的事件也频频发生。

此前有媒体报道，山东七旬老先生在广州过年，泡温泉时出现大汗淋漓并晕倒，被医院诊断为脑梗塞。乌鲁木齐一80岁老人泡温泉时，突然滑落至浴池中，经抢救无效死亡。

原因分析

身体对冷热刺激感减退致疾病发生

冬季泡温泉、泡脚，对于调养身体确实有很多好处，可为什么泡个脚会被热水烫伤？周旭辉指出，冬季通过泡温泉、泡脚等方式，调养身体，是不错的保健方式。以泡脚为例，脚又被称为人体的第二心脏，人的双脚上存在着与各个脏腑器官相对应的反射区和经络分布，当用温水泡脚时，可以刺激这些反射区。但如果患上酒精性周围神经病变、糖尿病等疾病，在疾病的影响下，或由于年龄原因（如老人或小孩），对各类刺激包括冷热、疼痛刺激感觉减退，就会在热水里感觉不到明显的疼痛，因此导致疾病发生。

此外，泡脚、泡温泉还易引发患者心脑血管意外，其原因，一方面与温泉水温过高、泡的时间过长导致血管扩张、大脑供血不足有关。另一方面，长时间处于温度较高的温泉、热水时（超过43℃），人体会大量出汗，导致心跳加快，心脏的耗氧增加，心血管疾病发生的风险随之增大。同时泡温泉时人体体温会升高，出水时体温又会下降，短时间内出现一冷一热，可引起血管急剧扩张和收缩，这些是心脑血管疾病发生的高危因素。

相关链接

三类人群不适合用热水泡脚或泡温泉

周旭辉指出，冬天泡脚是有禁忌人群的，下面三类人不适合热水泡脚。

1.下肢感觉迟钝人群：以老人、小孩、糖尿病周围神经病变以及酒精性周围神经病变为主，这类人群受疾病或年龄原因影响，下肢皮肤对冷热或疼痛刺激的敏感性不强，均不宜泡脚。

2.下肢回流不畅或阻塞的静脉病人群：以动脉炎、静脉炎以及动静脉血栓为代表，这类患者如果用热水泡脚会加重血液淤积。以下肢动脉闭塞患者为例，这些患者下肢动脉硬化，弹性显著降低，热水泡脚并不能扩张硬化闭塞的血管，反而会增加组织耗氧量，加重缺血，甚至出现坏死。

3.心脑血管疾病未能有效控制人群：若有头晕、气喘等症状，血压不稳定或冠心病频发的患者也不适合泡脚。

同时，周旭辉提醒，以下六类人群不适宜泡温泉。

一是年龄小于6岁的幼儿、大于75岁的老人不宜泡温泉；

二是女性在月经前后、怀孕前三个月与后期最好不要泡温泉；

三是营养不良、空腹或暴食、饮酒、熬夜、大病初愈等身体疲惫的情况下，不适合泡温泉，以免因突然接触过高温度出现脑部缺血或低血糖、低血压性休克；

四是皮肤有伤口、溃烂或霉菌感染（如脚气、湿疹的患者）或过敏性皮炎患者不适合泡温泉，干性皮肤者，泡温泉时间不要太久；

五是急性疾病、传染病患者，如急性肺炎、急性支气管炎、急性扁桃腺发炎、急性中耳炎或发烧的急性感冒患者最好不要泡温泉；

六是心脏病、高血压、血管病患者，须在医生指导下进行浸浴，并发周围神经血管病变的糖尿病症患者不宜泡温泉。

健康提醒

掌握三要领：40℃左右、15分钟及适可而止

在寒冷的冬天，热水泡脚、泡温泉，亲近热环境，解乏又可以改善局部血液循环、驱除寒冷、促进新陈代谢，但泡脚、泡温泉并不适合所有人。

周旭辉建议，首先，泡温泉、泡脚不能求高温，普通人群在泡脚时，水温不能太烫，应控制在40℃左右（一般38℃～45℃）。对于腿部感觉较差的人群，水温应更低一些。泡温泉水温维持在35℃～40℃，且泡时要掌握循序渐进的原则：从低温度泉到高温度泉浸泡，逐步适应泉水温度。

其次，在时间上要控制好。泡脚和泡温泉的时间都不宜过长，每次不要超过20分钟，以15分钟为宜。如果泡脚时感到胸闷、头晕，应暂时停止泡脚，休息一下。一般温泉浴可分次反复浸泡，如果感觉口干，胸闷，可上池边歇一歇，做一做舒展体操运动，再喝些蒸馏水以补充水分。

此外，泡脚、泡温泉要适可而止，泡脚时不一定要出汗才有效，感到腿部轻松即可，冬季时泡出汗增加患感冒的风险；泡温泉最好泡到微微出汗即可，如果出现大汗淋漓，心慌胸闷等不适，表明泡过头了。