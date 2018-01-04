老犯困，用制附子桂枝

湖南读者毕先生咨询：我母亲体质弱，爱打瞌睡。我看到一个方子：取制附子、桂枝各5克，生地黄20克，山药15克，益智仁12克，山茱萸、茯苓、牡丹皮各10克，泽泻9克，用水煎服，每日1剂，能治疗嗜睡。请问此方能用吗？

东南大学附属中大医院中医内科副主任医师张荣春解答：此方是用于治疗肾阳虚的经典方。肾阳虚表现为脉沉细、精神萎靡、怕冷、浮肿、大便稀等。有这些症状的人代谢差，脑供血不足，故爱犯困。体质弱、常打瞌睡的老人可用此方。方中，制附子温肾阳，起主要作用；桂枝也可温阳。阴阳依存，补阳时也需补阴，生地黄可养肾阴。山药、茯苓健脾，脾肾互为补充，也能改善肾功能。山茱萸补肾，泽泻利水。阳虚的人代谢会受影响，利水帮助阳气通达。牡丹皮凉血活血，调和制附子和桂枝的温燥作用。益智仁可补脑，改善嗜睡，还有收敛作用，可缓解患者容易尿频的症状。

脑血管病、心肺功能不好的人缺血缺氧，也容易犯困，建议到医院就诊，对症治疗。（张荣春）