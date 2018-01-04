冬天嗓子不舒服？冬季护嗓“四要四不要”

冬天气候干燥，上呼吸道黏膜表面水分易流失，人们常会觉得鼻腔、喉咙不舒服，出现疼痛、干痒等症状。近日，英国圣玛丽医院耳鼻喉科顾问医师阿拉斯代尔·梅斯在《每日邮报》刊文，提示人们冬季护嗓该做与不该做的事。

1.使用加湿器。在空调、暖气的作用下，室内会变得很干燥，可用加湿器使房间和嗓子变得湿润。

2.多吃橙子和牡蛎。橙子富含维生素C，可缓解喉咙疼痛。牡蛎含锌，锌能防御细菌侵入、提高免疫力、抗击炎症、促进伤口愈合，使人少生病。

3.用盐水漱口。这可以阻止引起上呼吸道感染的病毒传播，还能帮助稀释嗓子里的黏液。

4.多喝茶。尤其是绿茶，可改善喉咙干燥、不舒服的感觉。

5.不喝酒和咖啡。酒精和咖啡因可能会让身体脱水。

6.不要服用阿司匹林。该药物会影响身体的免疫系统。

7.不要说太多话。过度用嗓会让你感觉更难受。

8.不要在感染、发炎期间抽烟。吸烟会刺激咽喉组织，轻则有刺痒、干燥或烧灼感，重则产生慢性炎症。