90后比老年人更懂中医药

国家中医药管理局日前在京召开新闻发布会，公布2016年中医药健康文化素养调查结果。据悉，这是继2014年之后，该局第二次和国家卫生计生委共同开展此类大型调查。此次调查覆盖全国30个省（区、市）984个县（区）1968个乡镇（街道），共调查15岁～69岁常住人口近9万人，将为今后有针对性地提升公众中医药健康素养水平提供支撑。

公众由“知”到“信”

调查结果显示，2016年全国中医药健康文化知识普及率为91.86%，公民中医药健康文化素养水平为12.85%。与2014年相比（分别为84.02%、8.55%），两者均有显著提高。

与此同时，城乡之间上述两组指标数据差异也大幅缩小。课题组专家、北京中医药大学副教授谭巍介绍，2014年，城市居民的中医药健康文化素养水平为13.83%，而农村只有3.3%，相差约4倍。而此次调查显示，城市居民的中医药健康文化素养水平是18.21%，农村为9%，后者增长幅度极大，使得城乡差异显著缩小。

此外，中医药健康文化知识阅读率、信任率较高，并开始呈现由“知”到“信”的转化趋势。数据显示，2016年全国中医药健康文化知识阅读率为89.70%，信任率为89.30%，行动率为52.83%。已有40%～80%的人群基本形成对中医药健康文化的信任和应用习惯。

国家中医药管理局办公室主任、新闻发言人查德忠分析，这说明随着中医药健康文化知识普及工作的进行，民众极大程度实现了中医药健康文化知识由“知”到“信”转化，但是，由“信”到“行”之间的行动壁垒需要进一步打破，提示未来在继续做好中医药健康文化普及的同时，更要在“行”上下功夫，突出中医药适宜方法技能相关的培训和推广等。

老年人素养低于预期

老年人爱中医、信中医、懂中医，似乎是公众普遍印象。但此次调查结果却意外推翻了这一认知。调查显示，60岁～69岁年龄段的人群中医药健康文化素养水低于平均水平。

谭巍介绍，该年龄段人群与其他年龄段最大的差别是信息理解能力，仅为23%，远低于25岁～34岁年龄段的35%。这也与该年龄段受教育水平显著相关。其次，数据显示，老年人群虽然对养生知识信息非常感兴趣，但对信息的甄别能力不高，在当前中医药养生保健知识传播者众、渠道繁多、良莠不齐的情况下，容易照单全收、偏听偏信。“这提示我们应该制作和提供通俗易懂、浅显生动、更适合老年人的中医药健康文化知识材料。”

与此相对，一般认为对养生保健不感冒的90后人群，则在此次调查中得分很高。调查显示，中医药健康文化素养最高的是25岁～34岁年龄段，其次为15岁～24岁，覆盖了整个90后人群。“就像最近网络热炒的90后把泡枸杞茶当成新时尚，也是一个很有趣的现象。这给我们一个很重要的提示，90后人群对于中医药还是认可和认同的。”谭巍说。