运动是糖尿病治疗的五驾马车之一，对于糖尿病患者来说，运动不仅可以改善血糖和糖耐量，还可以在血糖降低的同时，也降低胰岛素水平，改善血脂和血液黏稠度。不过，糖友运动也有一个最佳时间，宜迟不宜早，最好不要很早就出来运动。

这是因为冬季的早晨，天气比较寒冷，这很容易使得糖尿病患者的血管收缩，造成血糖血压增高。

如果选择在七八点钟太阳出来，气温相对回升，温度没有那么低的时候再进行锻炼的话，对糖尿病患者保持血管畅通有一定的意义。

其次，因为太阳出来后，阳光照射到地面，使大气开始上下对流，地表层聚集大量污染物、尘埃的空气逐步向高空扩散。同时，绿色植物开始进行光合作用，它们吸入空气中的二氧化碳，吐出氧气，使得我们周围的空气变得更加清新。

因此，糖尿病患者户外运动时间最好选在早、晚饭后外边没那么冷的时候进行，这样更有利于身体健康。

需要提醒糖尿病患者的是，冬季天寒地冻，糖尿病患者运动时极易造成摔伤。

因此，糖尿病患者还需谨防骨折，如果遇到室外地面有结冰的情况，最好避免外出。

此外，如果室外是空气污浊的雾霾天，完全可以选择在室内做一些简单的运动，比如散步或做操等。

同时，糖尿病患者切记千万不能空腹锻炼，运动时随身携带些糖类及时补充，预防低血糖的发生。（湖北省中西医结合医院内分泌科主任医师 刘佩文）