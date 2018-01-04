研究表明大声朗读能增强记忆力

近日，《记忆》杂志发表一项新研究称，大声朗读更有可能记住一些东西。

来自加拿大滑铁卢大学的研究报告的作者报告说，说话和听自己说话的“双重动作”有助于大脑储存信息，使之成为长期记忆。这个过程被称为“生产效应”。

这项新研究建立在滑铁卢大学团队以前的工作基础上，该团队研究了打字和写词等活动对提高记忆力的好处。

2015年，“今日医学”杂志报道了加拿大研究人员的一项研究，他们也发现，重复言语可以提高言语记忆力。在这项研究中，44名讲法语的学生从电脑屏幕上阅读了一些单词，并被要求用四种不同的方式重复这些单词。这包括默读文字，动嘴轻读，大声朗读，以及重复地给别人。

研究报告说，重复单词给别人带来了最高的语言记忆回忆。相反，默读的效果最差。

新研究背后的研究人员使用了类似的方法。要求95名学员默默阅读，听别人阅读，听自己的阅读录音，并实时朗读。研究人员发现，当参与者朗读时，单词记忆数量是最大的。

研究作者，滑铁卢大学心理学系教授兼主任Colin M. MacLeod说：“这项研究证实，学习和记忆能够从积极参与中受益。当我们为一个单词增加一个主动量度或一个生产要素时，这个词在长期记忆中变得更加明显，因此更加令人难忘。”

“当我们考虑这项研究的实际应用时，我想到的是那些被建议做拼图和填字游戏来帮助增强记忆力的老年人。 这项研究表明，行动或活动的想法也提高记忆力。经常锻炼和运动也是一个很好的记忆强大的基石。”他说。（吴茜茜编译）