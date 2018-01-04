康复进入智能时代 哈医大有了机器人康复师

挂上绑带，骨折的功能障碍患者能够轻松完成牵引康复训练；动动遥控器就能帮助卧床不能自理的患者翻身、起卧……据新华社近日报道，在哈医大一院康复医学科的康复病房，康复师有了机器人助手，越来越多的患者享受到了智慧医疗。

今年46岁的王女士因为外伤骨折，康复师在骨关节康复机器人的触摸屏上输入患者的病历号，机器人立即调出了患者的病历。王女士平躺在康复机上，带上绑带，机器人就开始根据康复师的“处方”进行牵引了。

而这台骨关节康复机器人，是哈医大一院康复医学科主任张锦明与哈工大机器人集团合作，自主研发用于医疗康复的机器人。此外，还有颈椎康复机器人和翻身护理机器人也已经在康复病房中得以应用。

“康复机器人可以掌握力量的大小，在康复的同时，又能给患者安全保护。当患者结束康复后，机器人还会为患者做配合度的打分。”张锦明表示，康复机器人比康复师在手法上更为精准，效率更高。可以帮助患者缩短康复疗程，减少治疗费用。

张锦明说，康复机器人的普及和应用，加之医联体和远程医疗的辅助，可以实现百姓在家门口就能享受到大医院专家量身订制的康复计划，有利于分级诊疗的落实和医疗改革的推进。

据新华社