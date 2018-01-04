我国进入流感冬季“流行季” 如何做好流感预防？

近期我国南北方均已进入流感冬季流行高峰季节，专家提醒流感高危人群优先接种疫苗。

中国疾控中心有关专家指出，我国内地流感监测结果显示，近期我国南北方均已进入流感冬季流行高峰季节，哨点医院报告的门急诊流感样病例比例高于过去3年同期水平，流感病毒检测阳性率已达往年高峰水平，且仍呈上升趋势。

根据监测结果，全国报告的流感暴发疫情起数显著高于往年同期，其中多数为B型流感导致。我国监测系统未发现影响流感病毒传播力、疾病严重性和耐药性的变异，全国流感流行水平总体仍在预期范围内。

如何做好流感预防？中国疾控中心有关专家说，接种流感疫苗是预防流感最有效的手段，可以显著降低接种者罹患流感和发生严重并发症的风险。世界卫生组织推荐老年人、儿童、孕妇、慢性病患者和医务人员等流感高危人群每年优先接种流感疫苗。

专家指出，奥司他韦等神经氨酸酶抑制剂是流感的有效治疗药物，早期尤其是发病48小时之内应用抗流感病毒药物能显著降低流感重症和死亡的发生率。

另外，保持良好的个人卫生习惯是预防流感等呼吸道传染病的重要手段。专家建议要多运动，勤洗手，保持环境清洁和通风，同时也要尽量减少到人群密集场所活动，避免接触呼吸道感染患者。如出现呼吸道感染症状应居家休息，及早就医。（据新华社）