牛黄清心丸，同名不同效

牛黄清心丸是一种常用的中成药，具有清心安神、化痰熄风等功效，常被用于治疗眩晕、中风先兆、卒中后遗症、高血压等疾病。目前市面上有3种牛黄清心丸，名字相同，药效上却存在差别。

牛黄清心丸（局方），不宜长期吃。所谓的“局方”，是因为本药方源于宋代《太平惠民和剂局方》，“局方”是其简称。“牛黄清心丸（局方）”属于经典款，主要由牛黄、防风、人参、白术、当归、川芎、麦冬、神曲、麝香、雄黄、冰片、朱砂等20余味中药配制而成，有清有补，可起到清心化痰、开窍通络、益气养血等功效。由于处方中含有大量滋补之品，故对温热引起的高烧不退、烦躁不安等症不宜应用。此外，此方中的朱砂和雄黄有一定毒性，所以这个药不能长期吃，而且一定要在医生指导下服用。

同仁牛黄清心丸，不含雄黄和朱砂。与牛黄清心丸（局方）相比，“同仁”款在保持补益作用的基础上，去掉了雄黄和朱砂这两味药，相对更加安全。无论年轻年长、体质强弱者均可应用，服用时间也可以更长。同仁牛黄清心丸常用于气血不足、痰热上扰引起的头目眩晕、口眼歪斜、言语不清、神志昏迷等病症。这些病症也就是西医所讲的脑卒中，或叫脑梗。

万氏牛黄清心丸，偏重清心安神。该药由牛黄、朱砂、黄芩、栀子、郁金、黄连共6味中药组成，功效在于清热解毒、豁痰开窍、清心安神。适用于面赤气粗、烦躁不安、舌红苔黄等。小儿高热、惊厥时也常会用到此药，但气血不足或阴虚阳亢引起的中风之证不宜服用。（北京大学第三医院药剂科副主任药师 杨毅恒）