贵州184万人次享受四重医疗保障

在贵州省政府日前召开的“脱贫攻坚秋季攻势完成情况”新闻发布会上，贵州省卫生计生委通报称，全省农村建档立卡贫困人口实际报销比例均达到90%以上，部分重点人群达到100%。2017年1月~11月底，共有184.46万人次享受四重医疗保障，获得补偿34.84亿元。

该省通过全面落实基本医疗保险、大病保险、医疗救助、医疗扶助的四重医疗保障制度，切实减轻了农村贫困人口看病就医的负担。一是对农村建档立卡贫困人口全面落实报销倾斜政策。实行“两提高、一降低、一取消”报销政策，即提高普通门诊、普通住院报销比例5个百分点以上，提高大病保险报销比例10个百分点以上；降低大病保险报销起付线，降幅不低于50%，且起付线不得高于3000元；取消经转诊住院起付线。二是创新实施慢性病兜底保障政策，将36种疾病纳入农村贫困人口慢性病医疗救助范围，确保年度自付费用在县级以下（含县级）、市级、省级公立医院分别不超过1000元、3000元、5000元，并通过家庭医生签约，对慢性病贫困患者实行分类管理和精准救治。三是大力推进大病专项救治，严格按照“三定两加强”原则，即确定定点医院、诊疗方案、单病种付费标准，加强医疗质量管理、责任落实，对罹患13种大病（国家9种，该省新增4种）的2658名贫困群众进行集中免费救治，目前约1/3的大病患者已治愈。四是深入实施“基层医疗卫生服务能力3年提升计划”，紧紧围绕看得好病和少生病，着力加强基层服务体系、人才队伍和信息化建设等，同时全面推进疾病预防控制、医院对口帮扶、基本公共卫生服务、爱国卫生运动等，加快提升基层服务能力。