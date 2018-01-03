眼睛累，不能光滴眼药水

视疲劳是目前眼科常见的一种疾病，患者症状多种多样。许多人整天玩电脑、看手机、熬夜加班，用眼过度，就会出现视疲劳，有些人甚至出现双眼刺痛感、肿胀感、视力减弱等典型症状，常伴有眼眶周围疼痛、视物模糊、眼睛干涩、流泪等，严重者伴有头痛、恶心、眩晕。视疲劳不是独立的疾病，而是由于各种原因引起的一组疲劳综合征。

视疲劳的情况十分多见，很多主打缓解视疲劳的眼药水应运而生。不过，随便点眼药水却是错误的行为。正确做法是，应当根据视疲劳患者的不同症状，有针对性地选用眼药水。还要注意，不要长期只选一种，用完一种后最好更换其他品种。含有收缩血管作用成分的眼药水，不宜长期连续使用，否则会加重眼部干涩的情况。

此外，眼药水大多含有防腐剂。普通包装的眼药水通常可用4周左右，多次打开瓶盖可能会造成细菌污染，为保持药物的无菌性和延长药物的有效期，一般都在其中加入防腐剂保质。虽说微量防腐剂对眼睛损伤并不大，但多次使用眼药水，可能会对眼睛产生伤害，破坏正常泪膜，导致角膜上皮细胞出现损伤。

有些眼药水在宣传时会打出“恢复近视”的口号，在此特别提醒大家，眼药水只能缓解视力疲劳，不能缓解近视。

缓解视疲劳，最根本的办法就是消除各种诱因，注意用眼卫生，工作和阅读环境要在明亮柔和的光线下；看电视、上网要节制，合理安排作息时间。

日常生活中还要注意饮食和营养的平衡，多吃些富含维生素C的水果蔬菜，多吃些富含维生素A、D的食物，如鱼、鸡蛋、牛奶、猪肝、胡萝卜等，有助于改善眼部的疲劳状态。

需要提醒大家的是，如果视疲劳长期得不到缓解或症状出现加重，建议到医院进行专科检查，以免延误病情。（中国药学会合理用药科普传播专家团）