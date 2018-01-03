感冒药遇酒，当心胃出血

受访专家：哈尔滨医科大学附属第四医院临床药学教研室主任 吴玉波

近日，徐先生陪几个多年不见的老同学喝酒。由于最近在感冒，他餐前先吃了几粒感冒药。谁知半夜两点钟，徐先生胃中难受，起身到卫生间呕吐，发现呕吐物中竟然有血。家人赶紧送他到医院急诊，被诊断为胃出血。医生经仔细问诊发现，这一切都和徐先生吃完感冒药又喝酒有关。

哈尔滨医科大学附属第四医院临床药学教研室主任吴玉波教授介绍，人体内有一种环氧酶，具有保护胃黏膜的作用。很多感冒药含有阿司匹林、吲哚美辛、布洛芬、对乙酰氨基酚等成分，这些成分通过抑制体内环氧酶的生物合成，来发挥退热、缓解头痛和肌肉酸痛等感冒症状的作用。服用这些药物后，体内环氧酶的合成受到抑制，影响胃黏膜的血流，就容易造成局部缺血和上皮下出血。徐先生在多次服用此类感冒药期间饮酒，酒精会使血清胃泌素大量分泌，和感冒药共同破坏了胃黏膜屏障，损伤黏膜下血管，最终导致胃出血的发生。吴玉波提醒平时有胃痛甚至胃溃疡的病人，吃感冒药一定要慎重，留心药物成分，尽量短期服用，同时用一些胃黏膜保护剂，如硫糖铝。服药期间切忌饮酒。

需要提醒的是，不少人喝酒后会出现头痛的情况，一些人会自作主张地服用止痛药，这一莽撞做法同样不可取。市面上能买到的止痛药多数为非甾体类抗炎药，如布洛芬、吲哚美辛等，这些药物虽然在推荐剂量下服用相对安全，但都会直接或间接地损伤胃黏膜，引起炎症或溃疡。如果在饮酒后服用，双重刺激下发生胃出血的可能性大大提高，还是谨慎为好。

事实上，大多数药物在服用期间都不宜饮酒，会影响药物吸收，并增加不良反应。尤其以下几类药物必须忌酒：

抗生素类药物，如先锋霉素类、甲硝唑类、痢特灵等；解热镇痛药，如芬必得、阿司匹林、扑热息痛、消炎痛等；镇静药物，如安定、鲁米那、利眠宁；抗癫痫药，如卡马西平、苯妥英钠等；抗过敏药，如扑尔敏、赛庚定、苯海拉明等；抗抑郁药，如丙咪嗪、阿米替林等；降压药，如利血平、卡托普利、心痛定等；抗心绞痛药，如消心痛、硝酸甘油等；降糖药，如达美康、D860、苯乙双胍、格列本脲、格列喹酮等；抗结核病药物，如利福平、异烟肼、乙胺丁醇、吡嗪酰胺等；化疗药，如氟尿嘧啶、甲氨蝶呤等。（记者 岳金凤）