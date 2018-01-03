饮酒等可致骨质疏松 男性骨质疏松症不可忽视

编者按：骨质疏松症是威胁老年人身体健康很常见的一种疾病，同时也可见于各年龄段人群。骨质疏松症最多见于绝经后妇女，但实际上，由于酗酒、吸烟等不良生活方式的影响，男性骨质疏松症也不少见，可是受重视程度明显逊于女性。目前公认的是，必须对此病进行及时的医疗干预。如何进行有效干预？本版特约请相关专家对其治疗原则等问题进行解读，以期对广大患者有所帮助。

酗酒对骨骼不利

大量饮酒（即酗酒）对肝脏、胃、心血管等所造成的危害已经广泛地被人们了解，但酗酒对骨骼的不利影响，人们却知之甚少。其一，乙醇对成骨细胞有毒性作用。此毒性作用可直接或通过前列腺素PGE2间接发挥作用。饮酒者峰值骨量低于非饮酒者，发生骨折的危险度增高。研究提示，男性过量酒精摄入是髋部骨折的主要风险因素之一。而慢性酒精中毒患者也易于骨折，有时仅轻微外伤即引发骨折。有资料表明，在男性酗酒者中椎体或肋骨骨折发生率达29%；随着饮酒时间和饮酒量的增加，股骨颈骨折发生率也明显增加。其二，酗酒还会引起性腺功能减退，直接导致性激素缺乏。而雄激素的缺乏是男性骨质疏松症发生的主要原因之一，会造成骨代谢障碍、骨吸收增加、骨形成减少及骨密度下降。其三，维生素D作为骨形成的一种营养素，既可以促进钙吸收，又直接参与骨代谢，发挥重要作用；而酗酒会造成维生素D的代谢紊乱。同时，酗酒所导致的肝损害，也会影响维生素D在肝内的活化。

大量饮酒作为男性骨质疏松症患者重要的风险因素之一，应引起人们更多关注。

治疗要内外兼顾

一般所说的男性骨质疏松症属于原发性骨质疏松症的一种，主要见于65岁以上的老年男性，引起男性骨质疏松的主要原因是增龄以及钙调节激素异常。临床上该病要注意与骨软化症、糖皮质激素性骨质疏松、甲状旁腺功能亢进症、前列腺癌骨转移这几种容易混淆的疾病进行鉴别。

从临床的角度看，骨质疏松症的治疗目标是提高骨密度，减轻疼痛，预防骨折，提高生活质量。其中，最重要的是预防初次骨折和再次骨折，这是临床治疗的最终目标。男性骨质疏松症的治疗策略包括基础治疗、药物治疗和外科治疗三方面内容。

基础治疗：包括调整生活方式和骨营养剂的使用。其中调整生活方式有：摄入含有充足钙、低盐和适量蛋白质的均衡饮食；恢复正常体重；多晒太阳，多从事户外活动；养成每天坚持适度体育锻炼的习惯，增加肌力和平衡能力，防止跌倒；避免嗜烟、酗酒和长年饮用浓咖啡、浓茶等。骨营养剂是指钙剂和维生素D，每天钙的推荐剂量是800mg元素钙，维生素D的摄入有利于肠钙的吸收，推荐剂量是400～800U/d。

药物治疗：男性骨质疏松症首选双膦酸盐；髋部骨折或者急性椎体骨折时可以应用降钙素，以减轻疼痛；性腺功能减退者，在没有禁忌证时，可以选用雄激素。双膦酸盐是男性骨质疏松症药物治疗的一线药物，能够提高腰椎和髋部骨密度，降低椎体和髋部骨折的发生率，并减轻疼痛。双膦酸盐是强力的骨吸收抑制剂，有利于减少骨丢失，应用双膦酸盐时要掌握好给药方式和给药剂量。其中，阿仑膦酸钠为第三代双膦酸盐，其一般治疗剂量不会引起骨矿化障碍，可每天10mg或每周70mg。每周70mg一次顿服更方便，对消化道刺激更小，有效且安全，依从性和耐受性更好。需注意的是，必须严格遵照正确的用药方法：清晨空腹250ml白水送服，服药后30分钟内不能平卧和进食。

外科治疗：一般针对有骨质疏松性骨折的患者。治疗原则是，要有良好的骨折复位，恰当确切的内外固定，合理的功能练习，积极地改善骨质疏松。手术方式的选择要具体考虑骨折的部位、类型和骨质量，还要考虑到患者的整体功能状态及预期生存年限，不强求解剖复位。