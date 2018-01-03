孩子肠胃差，补点益生菌

益生菌不仅能减少呼吸道感染发生次数、发热时间和咳嗽等，宝宝肠胃差也可以适当使用。

孩子腹泻易造成肠道菌群失调，益生菌可保护肠道黏膜，排除有害菌，有利于营养物质消化吸收。一般，医生建议患者腹泻后服用1~2周益生菌。益生菌可分为活菌和死菌，医院药房中最常用的活菌制剂有双歧杆菌乳杆菌三联活菌片（商品名“金双歧”，2℃~8℃避光干燥处保存）、酪酸梭菌肠球菌三联活菌片（商品名“适怡”，10℃~30℃保存）、枯草杆菌二联活菌颗粒（商品名“妈咪爱”，25℃以下避光干燥处保存）。三种常用活菌制剂可用温水溶解送服，金双歧和妈咪爱可溶于温牛奶中同服，方便婴幼儿服用。

孩子服用益生菌时，家长应注意：1.冲服时，水温不得超过40℃；与抗生素类药物使用至少间隔2小时以上；2.铋剂、鞣酸、药用炭等能吸附或杀灭活菌，不宜合用；3.益生菌在肠道中发挥调节作用，不被肠道吸收，在肠道分解过程中，会带走多余的水分，益生菌过分补充可引起大便较稀或腹泻；4.母乳喂养时，若宝宝无肠胃不适，无需特别补充益生菌。（厦门市儿童医院药学部药师 陈钰霜）