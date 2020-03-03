蒙牛营养研究院：婴幼儿配方食品中的益生菌和益生元的健康作用

婴儿配方奶粉中联合强化益生元/益生菌可促进婴儿胃肠道健康和免疫力提升。日前，全国卫生产业企业管理协会食品与营养健康产业分会联合蒙牛集团等会员单位发出《天天饮奶 健康中国人》倡议，建议国民多增加奶及奶制品的摄入。近些天来，蒙牛联合众多营养科学专家，从科学科普角度为大众奉上更多营养饮奶及奶制品知识。2月25日，上海市妇幼保健中心副主任彭咏梅发布《婴幼儿配方食品中的益生菌和益生元的健康作用》一文，从益生菌功能角度为大家分享。

以下为央广网刊登的专家全文：

母乳是婴儿最理想的天然食物，不仅能够提供充足的营养以满足婴儿体格生长发育的需要，还富含多种生物活性成分，促进婴儿肠道、神经、免疫等系统的发育成熟。但对于无法完全接受母乳喂养的婴儿，不得不选择婴幼儿配方食品。

按照婴幼儿配方食品国家食品安全标准GB14880-2012的规定，可在婴幼儿配方食品中添加低聚半乳糖、低聚果糖、多聚果糖等益生元；卫生部公布的婴幼儿食品菌种包括嗜酸乳杆菌，动物双歧杆菌，乳双歧杆菌和鼠李糖乳杆菌等。

益生元—肠道有益菌的“土壤”

益生元为“一种不被消化的混合物，如多聚糖等，通过肠道微生物的代谢，调节肠道微生物群的组成和/活性，从而赋予宿主有益的生理影响”。母乳中的益生元为母乳寡糖（HMOs），是母乳中含量仅次于乳糖和脂肪的第三大成分。具有防御感染、平衡婴幼儿肠道微生态，调节免疫，提升大脑和认知发育等多重生物学功效。牛乳中低聚糖含量极低，可通过在配方奶粉中强化益生元（低聚半乳糖、低聚果糖、多聚果糖和聚葡萄糖等）来弥补这一缺陷。这些益生元在结构上虽与母乳存在差异，但有助于维持肠道菌群平衡、刺激婴儿肠道内双歧杆菌的生长、使肠道pH值/短链脂肪酸模式/乳酸含量都更接近母乳喂养儿；有助于降低婴儿感染性疾病和过敏尤其是特异性皮炎的风险；有助于改善腹泻症状、提高抵抗力，促进营养物质吸收。

益生菌--有益健康的活性微生物

益生菌是一类定殖在人体内、维持肠道菌群微生态平衡、对宿主健康有益的活性微生物。目前应用于婴幼儿配方奶粉中的益生菌主要有双歧杆菌Bb-12、鼠李糖乳杆菌LGG、乳双歧杆菌HN019、Bi-07等。研究发现益生菌对婴儿健康具有重要作用：

1、益生菌能增加肠道内双歧杆菌的数量，改善肠道内的微生态环境。研究表明给婴儿喂食含有益生菌的食物后，肠道中双歧杆菌数量增多，致病菌和条件致病菌数量减少，可促进婴儿肠道健康。

2、预防和治疗婴幼儿腹泻：早期摄入益生菌，可刺激肠道免疫系统产生抗体；增强肠道黏膜屏障功能、阻碍病原体的附着，从而减少肠道感染和腹泻的发生。有研究表明生命早期添加益生菌能够降低出生后6个月内婴儿感染性疾病、尤其是感染性腹泻的发生率。

3、缓解婴幼儿过敏：益生菌可以通过促进特异性免疫反应，增强免疫功能，控制抗原进入，预防婴幼儿过敏性疾病的发生。研究发现，经益生菌干预的剖宫产婴儿发生过敏的机率减少、时间较晚、程度较轻、治愈时间缩短，总体过敏发生率显著低于未经干预者。

综上所述，婴儿配方奶粉中联合强化益生元/益生菌可促进婴儿胃肠道健康和免疫力提升。特别推荐低聚半乳糖（GOS）和低聚果糖（FOS）为9:1的黄金搭配，且保证总低聚糖含量不低于3克/100克。若同时补充活性益生菌，建议益生菌（如双歧杆菌Bb-12）添加量不低于1×107CFU/g，且保质期活菌数不少于1×106CFU/g。（食品安全国家标准GB10765-2010和GB10767-2010规定产品中活性益生菌的活菌数应≥106CFU/g（mL））（作者：彭咏梅 上海市妇幼保健中心副主任）