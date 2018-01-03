十指真是连着“心”吗？手指能判断疾病

十指连心，伤着哪一个都疼。人们用成语十指连心来形容与亲人之间的亲密关系。

十指真是连着“心”吗？

西医学上，十个手指有着丰富的神经，不管哪一个手指受到伤害，都会通过神经反射到大脑痛觉中枢，产生疼痛感。小说《红岩》中有这样一个情节，敌人为了让江姐开口供出地下党组织，对她使用了在每个手指上插竹签的酷刑，却没想到这个看似柔弱的女人，忍受了常人难以忍受的疼痛，宁死也不出卖同志，为我们树立了一个女英雄的光辉形象。

中医经络学说认为，每一根手指都通过经络连接相应脏腑，而这些脏腑又与心相通，故有十指连心的说法。手指与人体的五脏相对应。大拇指上有肺经走行，并与肺相通对应。民间有揉搓按摩后剌破大拇指放血，泻肺火来治疗感冒发烧咳嗽的；食指有大肠经走行，并与肠胃肝相对应，常按摩食指可以改善便秘的情况；中指有心包经走行，与心包及周围组织相对应；无名指有三焦经走行。张景岳说：“三焦者，确有一腑，盖脏腑之外，躯壳之内，包罗诸脏，一腔之大腑也。”一看就明白，三焦囊括了胸腹腔内所有器官；小指有心经和小肠经走行，对应心和小肠。这样看来，十个手指的确与全身都有着密切的关联，这也是为什么一些脑卒中和心肌梗塞发病之前，会表现为手指麻木和疼痛。由此可见，十指连心并不是无中生有，确实是有中西医医学理论来支撑的。

手指也能判断疾病

由于手指与全身的关系，人们可以通过手指的外观、形状来初步判断和预测健康情况。如大拇指粗短呈棒槌状，可能是心肺疾病的表现；大拇指过于细弱，容易患神经衰弱、头痛失眠等；食指苍白瘦弱，可能是消化系统功能不好的表现；中指苍白细弱、偏曲，可能与循环系统疾病功能欠佳有关；无名指过短、苍白、偏曲，与体质虚弱、内分泌系统功能过弱有关，这样的人易出现生殖功能紊乱、内分泌失调，失眠等；小指短小、苍白、过度弯曲，提示肾气不足，女性易患月经不调、不孕症，男性易阳痿早泄等。当然，需要除外一些先天性或外伤性手指畸形。

此外，手指端呈杵状，是长期心肺疾病致身体慢性缺氧的表现；指甲苍白、外翻呈反杓状，是长期贫血未得到纠正、气血亏虚的表现；指甲青紫，可能是急性缺氧或亚硝酸盐中毒的表现；手指疼痛麻木，可能是中枢神经或周围神经系统疾病的表现；一些人手指常年干燥脱皮，是周围循环不畅，津液不能濡养手部皮肤的表现。

因为手指与全身脏腑的对应关系，疾病会在手指上有所体现，但诊断疾病时，不能仅凭手指，还要充分望闻问切，结合其他方面的情况综合判断。

知道了“十指连心”的道理，我们可以通过按摩手指进行日常养生保健，如通过挤压中指提神，消除疲劳，改善呼吸功能；通过轻压无名指安神，增加心脏活力；挤压指肚利消化，减轻头痛和颈背疼痛；坚持每天玩一些手指运动游戏，以激活全身系统功能。