男人女人都会肾亏！冬季进补鹿茸人参炖乳鸽，补肾阳强筋骨

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：补肾阳、强筋骨、益精血

推荐人群：男子肾阳不足，女子宫寒不孕，或者手脚冰凉、大便稀烂、小便清长者。

材料：鹿茸1g、人参3g、淮山10g、杞子3g、红枣2粒、乳鸽半只（1人量）。

制作方法：将乳鸽洗净斩块，汆水去掉血污，放入炖盅内，放入洗净的鹿茸（亦可磨粉）、人参、淮山、杞子、红枣等药材，武火煮开后改文火炖1.5~2小时，最后加入适量食盐调味食用。

特色点评：寒冬时节，肾阳亏虚的人群此时症状会加重，有的人甚至会出现肾阳不固的男性疾病（阳痿、早泄、精冷等）。一提到肾亏，大家以为是男人的专利，其实女人一样会肾亏的，例如有的人长期感觉手脚冰冷，腰膝酸冷，凌晨腹泻，宫寒不孕等，也是肾阳亏虚的表现。冬季正好是进补的季节，今天介绍一款温补的药膳。汤水中鹿茸，味甘、咸，性温，具有补肾阳、强筋骨、益精血、调冲任，是峻补肾阳之药，既可单用，也可以复方使用，鹿茸不宜骤然大量使用，要从小量开始，以免阳升太过出现头晕目赤等不适；人参甘温，功可大补元气、补益肺脾；淮山补肺健脾益肾、益气养阴；杞子滋补肝肾；红枣可补中益气、养血安神。众药合用，使本药膳具有温补肾阳、补气养阳的功效，适合冬季进补，但本药膳温补力度较大，如果虚寒不明显的人群则不宜食用。