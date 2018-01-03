高龄女性备孕，记得叫上丈夫做全面体检

核心提示

二孩政策放开已两年，想生二孩尤其是35岁以上的夫妇，心情非常迫切，也很想了解：高龄为什么很难怀上孩子？

长沙生殖医学医院生殖医学中心主任、主任医师党小红认为，有二孩要求的高龄夫妇，应抓住生育的最后时机，在尝试自然受孕失败后，应赶在生育功能尚佳之前，积极依靠辅助生殖助孕技术，圆二孩之梦。

女性不孕 卵巢功能减退等是致不孕的因素

“肥胖会增加女性患多囊卵巢综合征的几率，导致不孕；且肥胖女性在怀孕期间摄入高热量的食物，易引起孕期糖尿病。”党小红提示，可通过改善不良生活、饮食习惯，多运动来降低体重。

多囊卵巢综合征在青春期或育龄妇女中常见，以生殖内分泌紊乱为主要特点，临床表现为肥胖、月经稀少或闭经、多毛、痤疮、高雄激素血症等。据统计，其患病率占育龄期妇女的5%～10%，占不排卵性不孕症的50%～70%，且发病率呈上升趋势。远期患高血压、高血脂、糖尿病及子宫内膜癌的风险性高，严重影响女性患者的身心健康，造成不孕。

“卵巢功能减退也是女性不孕的一个重要因素。”党小红指出，卵巢分泌雌激素和孕激素、排出卵子，是女性最重要的器官，如果月经周期规律，未采取避孕措施半年未孕，年龄大于35岁，应及时到医院进行检查，尽早发现尽早治疗。

造成卵巢功能减退的因素很多，最常见的是高龄因素，其他因素有遗传、自身免疫性因素、腹部手术、有害物质的吸入、放射线、化疗以及不良情绪、睡眠障碍、吸烟等。

防治提示

如何防治肥胖及卵巢功能衰退？党小红建议：“针对肥胖，可采用饮食控制+运动+行为的疗法。”在饮食上，主要通过限制人体摄入食物的总热量来减轻体重，多食用五谷为主的食物及蔬菜、瓜果，限制肥肉、豆奶制品、糖类食物及油炸食物。通过运动，增加体内糖原和脂肪的消耗。实施行为疗法，患者在心理医师、家属等共同协助下，正确认识疾病表现与肥胖关系、各种并发症及后果，了解减重及调整生活方式的重要性，并配合达到减重目标。

延缓卵巢功能衰退应注意：适当运动调节人体免疫力，注意饮食结构，避免熬夜等不规律的生活，避免接触有害的物质和气体，避免吸烟。常喝牛奶，吃鱼、虾等食物，能弥补由于雌激素分泌不足对女性身体造成的影响。

男性不育 精索静脉曲张容易造成不育

“不育症是现代男性面临的一大难题，而男性不育人群中，有10%～15%因无精子而不能生育后代。”党小红认为，首先要弄清楚引起无精症的原因。

无精症的常见原因有：生殖道感染而产生后遗症，做过疝气手术损伤输精管，造成附睾及输精管阻塞，称为梗阻性无精症；青春期后患过腮腺炎性睾丸炎；工作或生活环境中接触了有害物质，如吸毒、食品添加剂、油漆、农药；不良生活方式如酗酒、吸烟、失眠、偏食等；先天性遗传问题等，这些都严重损害睾丸生精能力，造成不育。

“冬季很多人爱泡温泉，尤其是育龄男性若泡过度，易致精索静脉曲张，这也是导致不育的原因。”党小红介绍，精索静脉曲张是指精索内静脉蔓状静脉丛的异常伸长、扩张和迂曲，可影响生育。成年男性约40%的原发性不育和80%的继发性不育，都患有精索静脉曲张，造成少精、弱精和畸精。

患精索静脉曲张者，不要穿太紧的内衣、内裤；不宜久坐、久站，久站增加腹压容易发生精索静脉曲张；避免热水泡澡、泡温泉、洗桑拿时间过长，温度过高等。坚持适度体育锻炼，选择有氧运动比如散步、慢跑、游泳等；提倡有规律的性生活，不宜禁欲；适宜每天用冷水毛巾敷阴囊部位半小时，有助于改善精子质量。

防治提示

“男性不育中，非梗阻性无精症患者体内没有精子，无法拥有自己亲生的孩子，这个难题已看到破解的曙光。”党小红介绍，取患者的睾丸组织进行精原干细胞的体外增殖和分化，获得精子后，通过卵胞浆单精子注射技术，把精子显微注射到卵子内，形成胚胎，最后移植到母体内进行妊娠，直至生出宝宝。目前，这个课题长沙生殖医学医院院士专家工作站已经在小鼠身上取得完全成功，在人身上也已经分化出了精子，在不久的将来，无精症患者生育自己的孩子有望成为现实。

在男性少精子症无生育能力的情况下，可选择试管婴儿。试管婴儿的步骤很多，要检查、促排卵、取卵、胚胎移植，每一关环环相扣，当中哪一关失败，就得全部重来，因此，在治疗之前，对患者的仔细检查和调理很重要。

党小红建议：无精症患者必须做相关检查，以便对症治疗，检查项目包括病史和体格检查、精液检查、生殖器彩超、血清性激素检测、精浆果糖、中性ɑ葡糖苷酶检测、染色体核型和Y染色体基因微缺失检查等。

温馨提示

打算生二孩要尽早备孕

“目前，高龄女性身体各项机能下降，若想怀孕可能存在不同程度的障碍。”党小红称，高龄女性若存在雌激素不足，或宫颈管感染，宫颈黏液的质量发生改变等情况下，不利于精子的顺利通行，会降低精子的活力，不利受孕。

“一旦打算生二孩，要尽早备孕。”党小红指出，准备妊娠的高龄女性，应在助孕前做整套体检，完善血常规、凝血功能、空腹血糖、心电图、肝胆胰脾B超、染色体、病毒四项、感染等相关检查，排除影响妊娠的慢性疾病，掌握妊娠的禁忌症。同时，丈夫也应参加全面体检。

此外，高龄女性应每天保持充足睡眠，可遵医嘱适当服用提高身体免疫力的药物，以增强器官组织的机能，有助于受孕。在医生指导下，孕前3个月开始口服些叶酸片，以及多种维生素。