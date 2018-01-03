为何内分泌专家不吃高碳水化合物的早餐？

一日之计在于晨。“每天起床后，我从来不会不吃早餐，而且还养成了吃营养早餐的习惯。”中山大学孙逸仙纪念医院内分泌科副教授肖辉盛说，“要知道长期不吃早餐容易得胆结石或慢性胆囊疾病。很多老人家喜欢去茶楼喝茶解决早餐，一盅两件，叉烧包、流沙包、布拉肠、马蹄糕和及第粥……觉得舒心又享受。但他们忽略一点，这样早餐的营养结构极不合理，碳水化合物比重过大，蛋白质含量却少得可怜。特别是患有糖尿病的病友，喝早茶后一测血糖经常会被吓一跳，疑惑自己的血糖为什么会变得这么高？”

“作为一名内分泌科医生，为保证自己平稳的血糖水平，我尽可能不吃砂糖包、叉烧包、生滚稀粥这些高碳水化合物的早餐。”肖辉盛说，“其实不吃包子、稀饭、拉肠等，还有很多更好的选择，比如燕麦、牛奶、坚果组合，它们富含有粗纤维、优质蛋白、不饱和脂肪酸，不仅营养结构合理，口感丰富，而且还很耐饿。现在流行的地中海饮食方式，要求碳水化合物的含量不高于40%。”

中晚餐，肖辉盛也是尽量减少碳水化合物比重。“中餐我在单位吃饭，也少吃一半的米饭。晚餐也是一小碗米饭，有时还会用紫薯代替米饭（紫薯含有白黎芦醇，具有减少心血管硬化和抗衰老作用）。总之我个人的饮食原则就是，碳水化合物只提供全天能量的30%-40%，可能与经典教科书或饮食指南不太一致。但从自己长期的体会来看，是切实可行的。结合平时每日持之以恒的适量运动，可以保持自己长期平稳的体重和良好的血糖、血压和血脂指标。”