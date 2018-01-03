王国强:让中医药用起来活起来

王国强

既要把老祖宗留下的宝贵财富“用起来”，也要让原创的科技资源“活起来”。发挥中医药在治未病中的主导作用、在重大疾病治疗中的协同作用、在疾病康复中的核心作用，全方位融入健康中国建设，不断满足人民日益增长的中医药健康需求

“中医药学是中国古代科学的瑰宝，也是打开中华文明宝库的钥匙”。两年前，习近平总书记致中国中医科学院60周年贺信，系统阐述事关中医药发展的根本性、长远性问题，为中医药发展指明了方向。贺信对广大中医药工作者提出希冀：“增强民族自信，勇攀医学高峰，深入发掘中医药宝库中的精华，充分发挥中医药的独特优势”。

党的十九大明确了“坚持中西医并重，传承发展中医药事业”的重要任务，对中医药工作提出了深层次、全方位的要求。

重温贺信，贯彻落实十九大精神，“切实把中医药这一祖先留给我们的宝贵财富继承好、发展好、利用好”，要求我们深刻理解增强民族自信对传承发展中医药的重大意义。

增强民族自信，传承好中医药，要求我们深入发掘中医药宝库中的精华，使记载在古籍、融入在生活、使用在临床的中医药理念、方法生动起来，彰显时代价值，释放文化魅力，服务大众健康。加强中医古籍、传统知识和诊疗技术的保护、抢救、整理，坚持有扬弃的继承、有鉴别的对待，推进中医药现代化，推进中医药科技创新，力争在重大疾病防治方面有所突破。既要把老祖宗留下的宝贵财富“用起来”，也要让原创的科技资源“活起来”。

增强民族自信，发展好中医药，要求我们站在新时代的历史起点上，把握我国社会主要矛盾发生变化的深刻内涵，贯彻实施好《中华人民共和国中医药法》和《中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）》，建立健全中医药法规，建立健全中医药发展的政策举措，建立健全中医药管理体系，建立健全适合中医药发展的评价体系、标准体系，发挥中医药在治未病中的主导作用、在重大疾病治疗中的协同作用、在疾病康复中的核心作用，不断满足人民群众日益增长的中医药健康需求。激发和释放中医药作为独特的卫生资源、潜力巨大的经济资源、具有原创优势的科技资源、优秀的文化资源和重要的生态资源的活力和潜力，推动中医药更均衡更充分的发展，全面融入“五位一体”总体布局，在建设健康中国、实现中国梦的伟大征程中谱写新的篇章。

增强民族自信，还要有天下担当，“推动中医药走向世界”，要求我们打造好中医药文化与健康两个“中国品牌”，并利用好这一民族品牌效应，服务于世界文明进步和人类健康福祉，贡献中国智慧。作为中华文化，中医药的传播将影响各国人民的健康观念；作为生命科学，中医药的推广将影响各国人民的健康方式。这都将有助于重塑世界人民对中国的价值判断，助力中华民族的伟大复兴。

——国家卫生计生委副主任、国家中医药管理局局长王国强日前在局党组理论学习中心组（扩大）集体学习时说

（本报记者 王君平整理）

《 人民日报 》（ 2018年01月03日 05 版）