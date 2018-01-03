原新农合定点医疗机构合并至医保定点

今年1月1日起，本市正式实施城乡统一的居民医保制度。昨日，北京青年报记者从市人力社保局了解到，截至1月1日零时，在面向城乡居民参保住院患者和急诊患者不间断服务的情况下，800多家原新农合定点医疗机构完成信息系统升级及切换。同时，近9成参保登记居民已完成缴费。

北京市人力社保局给出数据，截至1月1日下午16：00全市843家定点医疗机构共接诊城乡居民门诊患者98201人次,其中原新农合参保人员31482人次、原城镇居民参保人员66719人次,共发生医保内医疗费用744.8万元，城乡居民医保基金支付208.19万元。标志着本市统一的城乡居民医保制度全面顺利实施。

目前，为农村居民制作的社保卡全部发放至各街道乡镇社保所，已陆续发放到农村居民手中。在已完成参保登记的337.6万城乡居民中，约有86.8%的参保人员完成了首批银行扣款，部分在校学生的参保登记仍在进行之中。（记者 解丽）