北京公立医疗机构核酸检测价格由180元降至120元

在昨日的发布会上，北京市医疗保障局副局长、新闻发言人杜鑫明确，6月25日起市公立医疗机构核酸检测价格由每次180元降低至120元。据悉，该价格为最高政府指导价，医疗机构不得上浮，但可根据自身情况下浮调整，下浮幅度不限。同时，非公立医保定点医疗机构也按照上述政策执行。

杜鑫介绍，从疫情开始，北京市医保局按照国家要求，将疑似和确诊的新冠肺炎患者检测及治疗相关药品、医疗服务项目等临时纳入医保报销范围，报销后个人负担部分由财政资金兜底保障，确保患者不因费用问题影响救治。随着疫情防控形势发展变化，5月19日起，进一步将国家和本市规定的“应检尽检”人群纳入保障范围，参保人员在医保定点医疗机构进行核酸检测的，按规定予以报销，个人负担部分由市区两级财政负担。

杜鑫指出，近日，为进一步降低核酸检测成本和群众费用负担，结合检测试剂价格变化情况，会同卫生、财政等部门同步调整了核酸检测项目价格，从6月25日起全市公立医疗机构核酸检测价格由每次180元降低至120元，该价格为最高政府指导价，医疗机构不得上浮，但可根据自身情况下浮调整，下浮幅度不限。同时，非公立医保定点医疗机构在为参保人员提供核酸检测服务时也按照上述政策执行。非公立非医保定点医疗机构（如第三方检测机构、非医保定点私立医院等）按照国家及本市相关规定，实行市场调节价管理，检测价格由机构自主制定。

此外，对于本市规定的“应检尽检”人群，由政府委托第三方检测机构承担检测任务的，由政府资金按照约定标准予以保障。杜鑫强调，将密切关注核酸检测价格政策落地实施情况，配合市场监管部门共同做好监管工作。同时，综合国家及本市最新要求、核酸检测技术发展进步以及相关成本变化等因素，对检测价格进行动态调整。

文/本报记者 解丽 李泽伟 王斌