下一个25年如何赢得下一代？康师傅筑梦航天

2017年11月8日，康师傅航天梦想嘉年华系列活动在天津举行，全新升级的食品安全与航天科普教育基地“康师傅梦想探索乐园”首次对外开放。该乐园运用科技、航天元素探秘宇宙神奇，为青少年量身定制互动体验中心，同时让公众实地见证方便面的生产全程，认知方便面的前世今生。

据了解，今年8月，康师傅正式成为中国航天事业合作伙伴。对于合作动向，康师傅控股执行长韦俊贤透露，未来，康师傅将参考航天食品标准探索方便面与航天食品对接，还将充分发挥行业优势助力航天食品研发和少儿科普教育发展。

助力新时代青少年的航天梦

在航天梦想嘉年华活动举办之前，康师傅举办了“中国青少年航天科技暨食品安全科普展启动研讨会”。研讨会上，中国航天基金会搭载办主任尚庆国发布了“中国青少年航天科技暨食品安全科普展（草案）”。

与会嘉宾认为，科普展的举办对于下一代的健康成长大有裨益，应该进入落实阶段。康师傅控股执行长韦俊贤对此态度积极：“康师傅的永续经营离不开下一代消费者的支持，康师傅愿意携手相关部门、学界的力量，共同推动科普展的落地，使小朋友们在科学的氛围中认识外部世界。”

为了更好地让青少年了解我国航天科技成就、普及航天科技知识，本次活动特别邀请了神舟十号太空授课专家组副组长、北京市科普大使金声，中国人民解放军航天员大队首任大队长、中国航天基金会宣传部部长申行运，分别为天津经济技术开发区国际学校的同学们带来两堂别开生面的航天主题课。

我们的地球多大岁数了？中国发射的第一颗卫星叫什么？世界上第一个上天的航天员是谁？在以“飞向太空”为主题的讲座中，金声老师在现场为同学们讲解了太空知识、航天理论和中国航天所取得的长足进步，并利用阻燃材料、压力变化等现场试验，演示太空环境的神奇。申行运部长则讲解了我国航天员选拔、训练过程以及火箭的构造、发射等情况。热情洋溢、生动活泼的授课，将课堂气氛一次次引入高潮，课堂上不时传来孩子们爽朗的笑声。

随后，同学们参观了“康师傅梦想探索乐园”和方便面生产工厂。探索乐园运用多种声、电、光交互技术、VR技术和趣味互动游戏，让同学们全方位了解食品安全和航天科普知识。

乘坐探索乐园小火车，同学们来到了制面工厂，见证“一碗面”的生产全过程。全自动化生产流水线、无人车间、码垛机器人引来同学们的赞叹。据康师傅天津梦想探索乐园园长陈源介绍，康师傅工厂每分钟每条生产线可生产500包方便面，全年可生产48亿包方便面。康师傅还首创了圆形凹槽面饼，在运输过程中，有效规避包装破损。

在互动环节，学生们运用画笔充分发挥想象，在他们的巧手下普通面桶变为了风格不一的火箭造型。佟欣雨同学对新华网表示，此次活动是一次很有意义的爱国主义教育和航天科普教育，让她对外太空产生了更加浓厚的兴趣，同时也对食品安全和方便面生产工艺有了进一步认识。方便面并不是传统观念的“垃圾食品”，先进工艺可以让方便面更加安全健康美味。

韦俊贤表示，康师傅25年前进入中国，25年来饮水思源，积极回馈社会。作为国内方便食品行业的领军企业，康师傅愿意参与并且切实将航天科普付诸实践。希望与更多企业携手参与，共同助力青少年航天科普教育。

放眼下一个25年，赢得下一代的信赖

据介绍，不论是面向青少年群体的食品安全教育还是航天科普教育，康师傅正在通过一系列举措使下一代消费群体重新认识方便面，以此赢得下一代消费者的信任，从而为进入下一个25年培养忠诚的新兴消费群体。

多年以来，在举办食安科普创新大赛的同时，康师傅着力打造全国食品安全科普教育基地，展现中华饮食文化，为消费者多维度普及食安知识。如位于天津的方便面印象馆以及在杭州建立的梦想探索乐园，作为全国食品安全科普教育基地常年免费对社会开放，目前已成为大众，尤其是青少年群体了解食安知识的重要窗口。

一组来自中商情报网的数据统计显示，中国方便面市场于未来可能会保持平稳增长（按零售额计），估计中国方便面市场的零售额将于2021年达至约937亿元，2016年至2021年的复合年增长率约为2.9%。

韦俊贤表示，面对将近千亿级的市场，站在25周年的时间截点上，康师傅成为航天事业合作伙伴，希望通过助力航天事业推动方便面品质更上一层楼。不忘初心，用坚守和开拓创新精神，与中国航天携手，助力中国梦，砥砺前行，继续陪伴消费者进入下一个25年。

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