复产保供销量大增 方便面市场重燃热度

“每天在我们工厂门口排队的卡车有一两公里长。”一位方便面企业的负责人向北京商报记者表示，“生产出一车产品，就会马上拉走。”作为重要的保障物资，方便面在新冠肺炎疫情期间销量大涨。为了满足社会需求，各方便面企业已经提前复工，在保障疫情一线人员供应的同时，通过各种举措保障消费者需求。

近期，受新冠肺炎疫情影响，方便面销量暴涨，可谓“一包难求”。数据显示，2月以来，天猫平台方便食品整体销量同比增长700%。其中“方便面”一词搜索量大增200多倍。在京东平台，从除夕到初九，售出了1500万包方便面。2月3日-6日，苏宁小店方便面销量环比猛增了342%；2月10日-13日，方便面销量同比增长357.59%。

在线下，方便面也卖到脱销。唐山一合商贸有限公司总经理于秀伟对北京商报记者表示，疫情袭来，方便食品整体销量大增超3倍，其中方便面销量增长超过2倍，旗下数千家终端店面根本无货可售，供应商的货也抢不到。

为了满足需求，各个主流厂商都在加快生产，复工情况持续好转。据介绍，白象位于河南、河北、山东等多地的生产线也已经陆续恢复生产，总体复工率达到80%。

康师傅相关负责人向北京商报记者表示，康师傅天津顶益工厂、广东江门工厂于1月28日提前复工，重庆工厂产能正在逐步恢复。目前，康师傅东北、华北东、华北西、西北、华东、华南、西南等工厂都已陆续投入生产。

统一方便面工厂于1月底开始复工，目前，其全国的方便面工厂已经全部复工。对于复工后一个月的情况，统一相关负责人表示，今年开工时间都不同程度地受到了影响，不过，通过自身不断地挖掘潜能，已基本达成预期目标。

今麦郎面品有限公司董事长范现国则表示，现在今麦郎15条生产线，每天能够生产方便面500万包左右，基本满足华北，如石家庄、邢台等周围的县市以及北京等的需求。

在复工复产的同时，各方便面企业也做好了疫情防控工作。康师傅将厂区消毒杀菌工作细化到每一个角落。对食堂、员工宿舍、办公室等各环境进行防疫宣传管控。今麦郎线上启动“摄像头、无人机、体温轨迹小程序”，科技防控保障生产安全，同时把好人员入厂关口并实行封闭式管理，确保安全生产和人员健康。

不过，原材料供应紧张是目前方便面企业遇到的主要问题。“一包方便面涉及到上游蔬菜、食品级塑料、纸箱、调味料、食用油、酱料等十多家企业的原料供应，加之方便面企业和上游配套企业都分布在全国各地，如何确保原料供应是各家企业的主要工作。”一位业内人士向北京商报记者表示，“随着复工深入，各家上游企业人员逐渐到岗，方便面企业的原料供应也逐渐恢复。”

中国食品产业分析师朱丹蓬认为，中国方便面行业再次被疫情彻底激活。“方便面行业曾经非常辉煌，但由于自身创新未能跟上消费升级，导致方便面行业连续下滑，随着企业不断提升创新能力，2018年，中国方便面行业开始复苏，但相对缓慢，此次疫情让更多曾经不再关注方便面的消费者重新认识了方便面。”

数据显示，2013年，中国方便面总销量近500亿包，达到销量最高峰，自此以后，方便面销量持续下滑；2016年，下滑至385亿包，2018年，中国方便面行业开始复苏；2019 年上半年，中国方便面市场销售额同比增加 7.5%，整体销量同比增长1.4%。

不过，战略定位专家、九德定位咨询公司创始人徐雄俊认为，方便面此次热销是突发事件导致，恐难以持续。方便面未来仍将保持低迷状态。（记者 李振兴）