民族品牌康师傅迈入下一个25年 携手航天共筑中国梦

成立25周年的民族品牌康师傅最近成为媒体关注焦点。2017年11月9日，康师傅在天津举办“饮水思源 再创辉煌——中国航天合作发布会暨食安检测中心签约仪式”，中国女排总教练郎平出席了发布会。

发布会上，康师傅与天津经济技术开发区签署了合作意向书。根据意向书，康师傅将在开发区出资设立食安检测中心。此外，康师傅还与中国航天基金会举办了签约合作仪式，正式对外宣布，自2017年8月21日起，康师傅成为中国航天事业合作伙伴，助力中国航天事业发展。

聚焦食安 携手航天共筑中国梦

据了解，食安检测中心将承担食品安全检测、研发、科普培训等功能。在政府部门支持下，康师傅将联合京津冀乃至全国范围内优质学术资源，推动食品安全技术研发和成果转化，并积极为国家食品安全标准的制订与更新提供参考，全方位提升行业食安水平。

通过这一中心，康师傅将提供权威、公正的第三方服务，承担更多社会责任。康师傅控股执行长韦俊贤表示，康师傅愿意积极把自身取得的前瞻研究和技术优势与行业乃至全社会共享，推动国家食品安全战略落地。康师傅目标是在政府的支持下，将其打造成为国际一流的食品安全检测、研发和培训基地，使其作为“健康中国”战略的重要承载平台。

随着牵手中国航天事业，康师傅在食安体系建设方面也将更上一层楼。韦俊贤说，“在航天标准之下，康师傅将进一步提升在食安管理方面的科技含量，最终使升级后的食安管理水平造福消费者。”

对于康师傅方便面，郎平很有感情。在里约奥运会紧张的比赛期间，郎平和她的队员们就食用着康师傅方便面。女排队员朱婷在土耳其征战联赛时，康师傅也派出专门厨师服务她的饮食。郎平表示，康师傅创立25周年，这是一个了不起的成就。方便面是国人喜爱的家庭食物，特别是旅行中大家食用得更多。中国女排在国外打比赛，吃一碗康师傅方便面可以感受到家的味道。希望康师傅面条能够早日上太空，让航天员的饮食更加丰富。

据了解，不论是与航天事业开启合作，还是打造食安检测中心，康师傅都在为下一个25年酝酿一个更有战略意义的开端，这个开端承载着康师傅弘扬中华饮食文化永续经营的愿景与使命，驱动康师傅再次迈向新的高峰。

感恩25年 康师傅成为国民大品牌

从1992年初创推出第一包“红烧牛肉面”，到2017年发展为市场占有率第一的行业领军品牌，这25年是康师傅把握时代机遇平地起高楼的第一个战略机遇期。得益于中国经济的快速增长，康师傅的市场版图不断扩大，凭借一款“红烧牛肉面”所建立的事业根基逐渐发展为横跨方便面、饮料、方便食品的大型食品饮料集团，在多个品类成为行业领头羊，更吸引了百事可乐、星巴克、迪士尼、NBA等众多国际知名品牌与之合作。

康师傅发展的前25年，是中国方便面市场形成产业规模的25年。对于康师傅在25年中所取得的成就，康师傅控股董事长魏应州一直强调饮水思源：“天津市和开发区是我的第二故乡，我一直希望以感恩的心，以饮水思源的理念为这里做点什么，并希望在全社会共筑中国梦的未来里，康师傅能够做出小小的贡献。”

纵观康师傅发展史上的第一个25年，不难看出，推动康师傅走向成功的因素是多方面的。

在产品创新上，康师傅深耕中华文化，把博大精深的各地饮食、养生文化渗透到产品研发当中，累计研发的方便面口味有260多种，近些年推出的黑白胡椒、爱鲜大餐、DIY面、冰糖雪梨、酸梅汤等产品深受消费者喜爱，让更多中国人透过康师傅感受到中国的味道。

在食安管控上，康师傅共计投资5个亿在上海打造联合创新研发中心，该中心具备食品安全检测和研发功能，多达3000人的工作团队实现了每年350万次、1500多项指标的检验检测，对标国际化水平。

在通路管理上，康师傅构筑了星罗棋布的渠道布局，实现了产品第一时间触达消费者，康师傅被很多业内人士视为快消行业的“黄埔军校”。

在营销管理上，康师傅注重将文化底蕴融入营销中。比如在里约奥运会期间，康师傅在奥运中心附近打造里约面馆，这个场所作为提供中华美食的重要阵地，为中国代表团成员和志愿者们送去了来自祖国的关怀。

在引领行业转型升级上，康师傅围绕中产阶级对于“高端”、“健康”的诉求推出了以熬制高汤面为代表的高端面，以家庭温馨共餐为场景的DIY面，以NSF国际认证为标志的高品质优悦饮用水，依托中华养生和茶文化的果茶物语、酸梅汤等，使康师傅产品后劲十足。

康师傅在方便面市场长期占据半壁江山，康师傅红烧牛肉面曾经作为时代的爆款更制造了“红动中国”景象。在很多70后、80后的记忆中，红烧牛肉面是一种情怀，它是孩童时期向往的美食，也是深夜孤身者的首选慰藉。现在的康师傅活跃在NBA、马拉松赛场，迪士尼乐园，“一带一路”国际会议现场，今天的康师傅在新时代迸发出新的活力。

魏应州如此为康师傅的新25年定调：“康师傅人要时刻铭记我们的愿景和使命，以成为受尊崇的企业为奋斗目标，以弘扬中华饮食文化为核心使命，不断致力于为消费者提供更安全、便利、美味、物有所值的产品。”

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