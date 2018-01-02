三获“金箸奖” 康师傅25年再创行业标杆

2017年11月30日，由国家多部委指导、新华网主办的“2017年中国食品发展大会”在京召开。在此次大会上，备受行业瞩目的中国食品标杆企业金箸奖经过网络票选和专家评审最终揭晓，康师傅继2015年、2016年连续两年获奖后，第三次斩获这一重量级大奖。

据介绍，作为一项权威性、品牌性的评选活动，中国食品标杆企业金箸奖的参评标准非常严格。参评对象必须是拥有完善的食品安全追溯体系，拥有广泛社会认知度、美誉度，为中国食品安全做出卓越贡献的企业。

康师傅中国区董事长贾先德表示：“在过去的25年里，康师傅融合中华饮食文化和现代创新工艺，通过更加严格的生产和质检标准，不断追求更好的中国味道。而在食品安全方面，我们更是时刻如履薄冰，坚持做好食品安全的排头兵。”

以“安”为先 推动食品安全再升级

在金箸奖的评选中，食品安全是一项最基本的评选标准。在生产实践中，康师傅坚持以“零容忍”的态度进行风险管理，践行“从农田到餐桌”全程质量控制的理念，投入巨资严控源头安全，牢牢掌握上游供应链，对原料和供货商实施严苛的管理。其中，康师傅自主研发的 “好面用好油”体系和“农作物主动保障体系”已经成为业内食品安全管理的标本，为整个行业起到了示范和引领作用。

对于康师傅来说，食品安全不仅仅是关起门来做安全的产品，更要推动整个社会食品安全理念的升级。从2015年至今，康师傅连续三年独家支持全国大学生“食品安全科普创新公益大赛”已经覆盖全国百余所高校逾百万名学生。康师傅还在杭州、天津分别打造“康师傅梦想探索乐园”，通过这一科普教育基地，以更新颖的方式向中小学生普及食品安全理念知识。而今年全新升级天津的“康师傅梦想探索乐园”还融入了航天科普教育。乐园运用科技、航天元素探秘宇宙神奇，为青少年量身定制互动体验中心，同时让公众实地见证方便面的生产全程，认知方便面的前世今生。此外，11月份康师傅还与天津经济开发区签署战略合作协议，联手设立国家级食品安全检测中心，打造国际一流的食品安全检测、研发和培训基地。

有业内人士分析：”康师傅作为食品行业的领头羊，它的引领作用不仅体现在安全食品的生产制造上，它也是推动整个社会食品安全理念进步与升级的重要力量，体现了一个大企业应该有的责任和担当。”

以“质”为本 从大众口味到个性需求

随着80后及90后的崛起，针对不同消费需求特别是年轻消费者，打造个性化的高品质产品成为品牌发展与转型的必然。

在这方面，康师傅显然已经提前布局。从2016年开始，康师傅开始布局高端面，相继推出黑白胡椒、金汤系列、豚骨系列、匠汤系列、锅煮拉面等，成为中产阶层品质生活的重要补充。而在今年陆续上市的康师傅所研发的“DIY面”产品及“金汤系列”方便面产品在北京通过鉴评时，专家给出的评价是：“这两款用心研发的新品，对方便面行业的创新形成有效引领。新技术、新思路会带来方便面行业发展的新路子。”

值得一提的是，在今年康师傅25周年庆典上，它正式成为中国航天事业合作伙伴，以航天品质服务中国航天事业，充分展现出康师傅在产品上过硬的品质要求和标准。

以产品质量为根本，围绕新需求打造新产品。在中国食品行业发展成熟的今天，这样的经营理念几乎是所有企业的共识。但在具体的战略落地上，由于研发、制造等整体体系能力的参差不齐，企业之间的差距正在逐步拉开。作为中国著名的民族品牌之一，康师傅显然已经大步向前，这也展现出其作为中国食品行业标杆企业的战略智慧与经营能力。

以“变”为力 打破桎梏拥抱挑战

新时代、新消费、新零售，这是2017年中国食品发展大会的主题，食品行业正在经历巨大变革，每个企业从产品到渠道都必须与时俱进，只有积极地拥抱变革才能赢得未来。

对于康师傅这样一个横跨方便面、饮品、方便食品等不同市场、体量巨大的企业来说，赢得这样的挑战更为艰巨。面对消费需求的全面升级，康师傅一方面在在产品上推陈出新，更好满足消费者在旅行、运动、家庭等不同场景下的个性化需求。其中，DIY面的推出便是整个康师傅品牌变革的一个缩影。

另一方面，面对互联网电商渠道的飞速发展，康师傅也开始迅速拥抱新的趋势。最重要的动作是在今年10 月 31 日，阿里巴巴零售通与康师傅携手，康师傅携经销商整体接入零售通平台，利用阿里巴巴零售通的渠道和技术优势，建立数据化的管理体系并采用创新营销方式，全面拥抱新零售。

一系列的变革也为康师傅注入了新的活力。数据显示，今年前三季度康师傅集团实现营收 482.54 亿元，同比增长 5.91%；实现利润 27.63 亿元，同比增长 33.87%；实现净利润 19.38 亿元，同比增长 37.91%。

从1992年推出第一包红烧牛肉面到今天成为跨界多个市场领域的领军企业，回顾25年，康师傅始终以食品安全为先、以产品质量为本、以适应时代变化为发力点，这三大要素展现出康师傅作为一个食品企业的坚守与变革。而在今年的中国食品发展大会上，第三次荣膺中国食品标杆企业金箸奖，将成为康师傅发展之路上求新求变的一个标志。

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