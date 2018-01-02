腾讯牵手健康时报助推医学科普规范化 企鹅医典首次亮相

人民网北京1月2日电（王亚微）近日，在由人民网、健康时报、人保健康联合主办的第十届健康中国论坛（2017年度）上，腾讯与健康时报宣布达成战略合作。双方将以医疗健康科普为切入点，发挥双方在互联网、媒体、医疗领域的各项优势，共同促进医学科普的规范化，打造可及性强、应用性佳的权威互联网医学科普内容，推动全民健康素养的提升，为健康中国的目标做出贡献。

国家卫计委新闻发言人、宣传司副司长宋树立表示，当前，人民群众对健康的需求越来越高，国家鼓励加大健康传播供给和内容规范，尤其加大精准传播力度，为人民群众带来科学实用的健康教育信息，并希望联合所有社会力量一起做好健康传播，为提高人民群众的健康素养做出贡献。

（国家卫计委新闻发言人、宣传司副司长宋树立发表主题演讲）

健康作为关乎民生和社会发展的重要组成部分，也是腾讯一直不断探索的方向。腾讯旗下医疗资讯中心首款产品企鹅医典作为医学科普内容的重要载体首次亮相，将整合健康时报全媒体平台，并协同各大学会、学科带头人，为学科科普内容的推广、知名专家的推荐、学科健康促进活动的开展提供平台助力。

优质的内容还需要有效的传播方式，企鹅医典通过文字、图片、影音、互动等丰富形式、渠道和内容展示，将艰涩难懂的医疗专业知识，转化为能被一般民众所理解的内容。这种方式打破了大众在专业术语和学术文件理解上的障碍，让医疗健康知识一目了然。

（腾讯副总裁兼医疗资讯中心负责人张猛发表主题演讲）

健康时报总编辑孟宪励指出目前健康教育领域出现的问题：“一方面，群众对健康知识需求迫切，渴望真知；另一方面，健康教育出现娱乐化、临床化和商业化倾向的‘三化’问题。健康传播需要专业知识，但在互联网时代，健康知识鱼龙混杂，甚至成为选秀秀场，在公众健康素养并不高的情况下，就会出现误导。”他表示，“医学科普作为提升全民素养水平重要的渠道，社会亟需一个受国家、行业、公众都认可和信赖的健康科普平台。媒体、互联网、医疗机构等都应当主动承担起责任，共塑科学可信的互联网医学科普传播环境。”

企鹅医典以严谨科学的态度恪守医疗道德标准，采取引入海外优质版权内容与本土内容融合的创新机制，自建专业内容团队，一方面与国外权威医疗健康信息提供机构商合作，进行内容本土化，另一方面与国内顶级专家、机构深度合作，融合中国临床经验，贴合国人需求。排除商业干扰，回归科普本身，这是企鹅医典充分保证内容权威、公正、客观的重要前提。“医学的健康教育和百姓的日常生活密切相关。如果没有正确的科普内容做导向，就会影响到百姓的健康。” 北京医院院长王建业在会上表示。

（北京医院院长王建业发表主题演讲）