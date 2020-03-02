“灾难医学传播联盟”成立 破解灾难医学事件中传播难题

日前，“灾难医学传播联盟”（以下简称联盟）正式成立。据了解，联盟由上海交通大学媒体与传播学院发起倡议，联合了全国16所新闻传播院校和15所医疗卫生机构的专家学者共同创办而成。

上海交通大学媒体与传播学院副院长李晓静教授和联合倡议人上海市东方医院灾难医学研究所常务副所长王韬介绍，成立联盟的初衷，就是期望以一个长期性、可不断增长的组织模式，来打通传播学界、业界、医学界及相关职能部门，共同应对灾难医学事件中的传播问题。

据了解，联盟今后将从三方面推进重大公共卫生事件中的传播研究和实践：一是促进高校、媒体、医院及相关政府部门在医学传播领域的交流与合作，不断提升学术研究水平；二是协助国家更好地应对公共卫生灾难，引导媒体和传播业界在医疗卫生领域发挥更好的作用；三是注重研究的实际社会效益，服务健康中国战略。在疫情结束后，联盟拟举办一年一度的主题论坛，汇集相关专家学者深入交流，进一步打通高校、医疗卫生系统以及相关职能和管理部门之间的沟通渠道，开展实质性的医学传播科研合作。

联盟的共同发起者来自中国传媒大学新闻学院、北京师范大学新闻传播学院、武汉大学新闻与传播学院、华中科技大学新闻与信息传播学院、暨南大学新闻与传播学院、华东师范大学传播学院、浙江大学传媒与国际文化学院、南京大学新闻传播学院、中山大学传播与设计学院等国内新闻传播院校，以及上海市东方医院、华山医院、中山医院、仁济医院、第六人民医院、曙光医院、上海市疾病预防控制中心、深圳市第三人民医院、新疆军区总医院等全国各大医疗卫生机构的专家学者。目前，后续的联盟成员还在陆续加入中。