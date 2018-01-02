治疗性早熟先要辨“真假” 公益项目助力规范治疗

人民网北京1月2日电 近日，第十届健康中国论坛（2017年度）在北京隆重举行。本届论坛由人民网、健康时报社、中国人保健康联合主办，主题是“新格局 新业态 新征程”。其间，在《发育管理：关爱与干预》主题论坛上，中华医学会儿科学分会副主任委员，武汉同济医院儿科主任医师罗小平教授指出，性早熟是指在儿童期第二性征过早出现，常伴随生长加速，但随着性发育进程可能出现一系列社会心理行为问题，并导致一部分儿童成年时身材矮小。需要通过学校、家庭等多渠道树立早预防、早发现、规范诊疗的正确理念。

治疗性早熟先要辨“真假”

究竟何为性早熟，不少父母概念模糊。据介绍，女孩在8周岁以前，男孩在9周岁以前出现了第二性征的发育，如女孩的乳房发育，男孩的睾丸增大等就被称为性早熟。如果超过这个年龄，就不属于性早熟诊断的范围了。

图为中华医学会儿科学分会副主任委员罗小平

谈及性早熟对于儿童健康的影响，罗小平教授表示，生理和心理两个方面都应当被关注。“在生理方面，性早熟会造成骨骺提前闭合，导致患儿成年后身材矮小；而对于儿童社会心理方面的影响主要表现为可能出现低自尊、缺乏信心、性格孤僻甚至有攻击行为。此外，早恋、早孕、性犯罪风险也会增大。”

性早熟到底要不要治疗？其实，治疗性早熟疾病的前提，是区分真性性早熟和假性性早熟。简单来讲，人体内控制生殖系统发育的是“下丘脑-垂体-性腺轴”，如果是下丘脑提前分泌促性腺激素释放激素（GnRH）而导致的性早熟，则被称为“真性性早熟”，也叫做中枢性性早熟。诊断中枢性性早熟者，如果预测患儿成年身高受到显著影响或可能导致早初潮时，则需要积极干预治疗。而假性或外周性性早熟，则需要根据病因进行相应处理。

值得注意的是，目前大众对中枢性性早熟的认知度低，造成患儿就诊率低以及治疗不规范现象。

公益项目助力规范治疗

针对中枢性性早熟发病率快速上升趋势，同时提升大众对于该疾病的认知与管理，中国健康促进与教育协会主办，武田中国支持的“关爱· 成长——儿童性早熟公益健康教育项目”于2017年1月在北京正式启动，计划在接下来的2至3年内与全国200所小学和20家医院合作，围绕视力健康、控制体重、科学膳食等多个维度，对儿童性早熟提供早期干预、个性化治疗等解决方案。同时，该项目通过开展系列健康教育活动，建立儿童性早熟公众传播平台及规范化管理示范基地，为患儿家属和医生搭建线上及线下的沟通的平台。

性教育是儿童的“必修课”，对于性早熟儿童则意义更为凸显。北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室教授刘文利指出，对于不同年龄阶段的儿童，性教育内容重点不同，从帮助他们了解生理变化开始，逐渐解决心理、人际交往以及青春期的萌动甚至爱情等问题。“性教育先行，即便他们遭遇了性早熟也可以有正确的观念进行应对。”

图为北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室教授刘文利

家长们应该认识到，想要确认孩子是否属于性早熟，应当尽早带其到正规医院就诊。临床判断的依据，首先是要检查相关激素，比如黄体生成素（LH），其次对儿童的性腺（睾丸、卵巢）进行评估也相当重要。中枢性性早熟的治疗目的，除了预防孩子成年后身高矮小外，还应包括预防女童早初潮和心理问题。在治疗药物方面，目前国内普遍采用GnRHa治疗，并取得较好临床效果。