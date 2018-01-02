人民网北京1月2日电 （记者王君平）“中药材栽培当菜种，收上来当药管。道地药材的关键在于源头没有把控好，后面的药品质量监控都是瞎忙。中医药的栽培属于农业部管，结果收上来以后再作为药材进行监管。别让中医输在源头上。”年过7旬上海中医药大学原校长严世芸呼吁。

在近日召开的第十届健康中国论坛，上药神象独家支持的中医主题单元，聚焦道地药材。与会嘉宾认为，中医药事业都得到了前所未有的发展，但是不少问题亟待解决，特别是道地药材的质量让人揪心。

严世芸：道地药材在逐步消亡

提起道地药材，中医学界大家都很有感受，严世芸认为，以下几种情况不纠正，中医就输在了源头上。

众所周知，中医药的栽培属于农业部管，结果收上来以后再作为药材进行监管。把中药当成农产品管理，缺乏根据中药的药品特色要求给予指导和管理的。研究表明，不同地方栽培的药品，有效成分的含量相差几倍到几十倍。不管哪里种、谁种、怎么种，最后种出的中药材都任其进入市场，随行就市，令人堪忧。中药产业这么热，中药的栽培和养殖的质量问题已经成为一个民生问题，必须引起关注，同时加以解决了。建议农业部设置专门主管的司局，会同药检部门及中医药管理局一起监管，根据中医药的特殊性进行栽培和养殖，保证中药的质量。

二是对中药毒性问题处理不够慎重，中西药毒性没有一碗水端平。严世芸说，中药一旦发现有副作用就停用、禁用，不分析、不研究、不论证、不甄别。一旦禁用就束之高阁，不进行进一步研究管理。结果是几年下来不见动静，实际上就被禁掉了。

其实，西药并非没有毒性，写明毒性还可以继续使用，但是对西药管理就不一样。中药管理为何不能研究药效和毒副反应的边界，允许发挥药效控制毒性？是药三分毒，药效和毒性常常并存的。当然，该管的也要管好，比如中药炮制，别让后继乏人。中药几千年积累下来，炮制环节是非常重要的，但是现在炮制一点点淡化了。药监部门对中药炮制不予重视，中药炮制队伍严重萎缩，萎缩到基本上没有接班人。炮制问题影响了中药的质量，不能不予以重视。

中药产业发展红红火火，但是没有做出很好的品牌。严世芸强调，中药需要有合理价格。在招标采购过程中，价钱越压越低，药品质量大幅度下降。假药进不来，但是好药也进不来，因为价钱太低。药品质量如何，谁来监管？这一系列问题要纳入“健康中国”战略来考虑，中药管理问题急须解决。

陈 军力：道地药材要有医生会用

上海市药材有限公司原董事长兼总经理陈 军力，浸润中药材40年，努力重塑道地药材。他从昔日的百草之王野山参讲起了如何实现道地药材的全产业链可溯源把控，包括基地管理，年份鉴定，行业标准完善等方面。

“道地药材有点像考古，不仅看产地，还要看年份。我们是搞中药的，最大的希望就是挖掘出最好的药材来，但好的药材在眼前，医生会不会用，又成了我们药材人心里当中一个很大的结。” 陈 军力说，人参在经典名方中，使用频率相当高。但现在，使用者日渐稀少。

陈 军力坚信，好药不怕经不住现代临床试验，但一定需要当代的医生传承好经典。临床上几十年不用人参这味药了，为了好药造福老百姓健康，除了挖掘历史记载之外，他所在的上药神象先后上海中西医结合协会以及多家医院联合开展开展了野山参治疗慢性心力衰竭的安全性与有效性的随机、双盲、对照、多中心临床试验课题研究，结果显示，在标准西医治疗基础上，加用野山参、生晒参后，患者的生活质量、射血分数、6分钟步行距离均显著提高。在舒张压小于70组的心力衰竭患者中，野山参组改善更明显。

“类似人参这样历代中医之要药，既要有药品质量，也要有医生传承使用。”陈 军力表示，要充分挖掘传统中医药的优势与精髓，让中药精华野山参真正地造福百姓健康，重塑百草之王盛名。

陈古一：道地药材赢得患者信任

陈古一医生来自近代孟河医派发源地江苏常州武进古一诊所。他家中世代行医，毕业于成都中医药大学，始终坚持在民间行医济世。他从小除了跟父亲把脉之外，从13岁开始跟着父亲在四川巴中老家上山采药。儿时不知道为什么还要去那么远的深山老林采药一连几十天，饥渴艰险。到自己做了医生，才知道道地药材对于一个医生意味着什么。

古一诊所由专业药师负责收集和炮制好药材。陈古一父亲现在80多岁了，身体力行，看到山民从山上采药归来，就去鉴别一番，保证临床的使用。在古一诊所，使用的药材都是竭尽所能搜集的道地药材，川贝是四川松潘的地道原产的川贝，即使贵上很多，也毫不迁就。这些道地药材不仅帮助陈古一及时解决了患者的病痛，也赢得他们的信任。

作为一名普通中医师，他期待国家出台有关政策，保护好、利用好道地药材，让中医师有药可用，发展好中医这个事业。