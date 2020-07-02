夯实中药材源头三大基础 促进中医药创新性发展

中医药学是中华文化中灿烂的组成部分，是中华民族繁衍昌盛的重要源泉，也为世界人民的健康事业做出了杰出贡献。我国科学家屠呦呦就曾因发现青蒿素获得诺贝尔生理学或医学奖；在抗击新冠肺炎疫情过程中，中医药有效降低了轻症变成重症、重症变成危重症的发生率。中医药作为我国古代科学的瑰宝，其独特优势和巨大的治疗作用在世界范围内越来越受到高度重视，中医药产业也迎来了较好的发展机遇。同时伴随着我国人民生活水平不断提高，人口老龄化进程不断加快，健康服务业蓬勃发展，人民群众对中医药服务的需求越来越旺盛，质量要求也越来越高，迫切需要继承好、发展好、利用好中医药。

“根深叶茂、水活渠清”，发展好中医药，夯实中药材生产源头非常重要。中药材作为特殊的农作物，品质的优劣不仅直接影响药理药效和人体健康，而且涉及中药制剂的质量安全。为发展好中医药，我们需要从源头上做到三个夯实。

一是要夯实中药材种质源头基础，培育优势地道药材。地道药材是优质中药材的代名词，指一定的药用生物品种在特定环境和气候等因素的综合作用下，形成品质优良、疗效突出、带有地域性特点的药材。近些年来，受多种因素的影响，部分野生药材资源濒临枯竭，一些药材的地道特性也在下降。要强化中药材资源的保护与利用，广泛开展调查研究，建立地道中药材资源名录，并对种质资源进行严格的保护。政府要积极主导，鼓励科研机构、社会力量参与建立种质资源库和品种种质资源圃。要加强对中药材原种保护、品种提纯复状、良种选育和扩繁工作的技术研究。

二是要夯实中药材栽培源头基础，生产优质地道中药材。目前由于产地污染，生产技术粗放，种植环节普遍使用化肥、农药以及除草剂等原因，中药材中重金属、霉菌等有害物质超标现象时有发生，并造成其品质和药效下降。要大力研究药材的生长规律，采用先进的栽培技术，精细化、精准化进行中药材栽培。要重视中草药栽培的生态环境，发展绿色安全中草药生产技术。要吸取传统农业精华，结合现代农业生产技术，运用系统工程方法再现优质的中药材栽培环境，进行地道中药材仿生栽培，保障中药材品质和疗效。

三是要夯实中药材质量标准源头基础，保障中药材安全。中药材生产包括产地环境、种质资源、栽培管理、采收炮制、贮藏包装、物流运输等环节，每个环节内又包含多个小环节，需要有一套完整的质量标准体系贯穿整个中药材生产链，规范中药材生产流程，把控中药材质量和品质。同时形成倒逼机制，减少化肥用量，减少农药、除草剂的使用，消除生产环境与农膜污染等，保障中药材质量。

药材好，药效才好。抓好中药材生产源头，是促进我国中医药创造性转化和创新性发展的基础。

（作者系北京市农林科学院副研究员）