牙线老断，该看牙医了

吃饭时塞牙令不少人头疼，长期积累在牙缝里的食物残渣如果没有及时清理还会引起龋齿、牙龈红肿、牙龈炎、牙龈出血等不良后果。牙线是清理口腔的好帮手，单靠刷牙无法清理每个牙面，配合牙线才能彻底清洁。

人体的每个牙齿有五个面，刷牙最多只能清洁三个牙面，这也是为什么即使每天刷牙，仍可能发生龋齿。牙线可以完全贴合牙面，自由地移动到牙缝的各个角落。但也要正确使用才能有效清洁，又不损伤牙齿及牙龈。使用牙线时，把牙线放入牙缝后，让牙线紧贴牙面成“C”字形，轻柔地让牙线从牙根向牙冠方向上下移动，清除附着在牙齿邻面上的牙垢及牙缝里的食物残渣，然后向咬合面把牙线提拉出来，重复以上步骤，直至所有牙面清洁干净为止。切忌用暴力把牙线压进牙间隙，这样会损伤牙龈、牙乳头。

常用的牙线有三种，即普通牙线、牙线棒和水牙线。初学者建议选择简单易学的牙线棒，牙线使用熟练者可考虑操作灵活实用的普通牙线，戴牙套人群可选择适宜的水牙线，水牙线其实就是冲牙器，是利用脉冲水流清除牙缝间、牙面上的牙菌斑和食物残渣。当然，无论哪种牙线都不能代替刷牙，还是要坚持早晚正确刷牙，饭后漱口。

需注意的是，不仅在塞牙时才使用牙线，每次吃完食物后也应用牙线清理，去除牙缝中的软垢。此外，最好每晚刷牙后再用牙线将各个牙缝全面清理一遍。牙线属于一次性用品，用过之后会残留污渍，应该丢弃。还有些人担心牙线用多了会让牙缝变大。事实上，正确使用牙线并不会让牙缝变大。每个人都要根据自己的使用习惯和需求，挑一款适合自己的牙线，爱上它并坚持使用下去。一般情况下，牙线使用时并不容易断裂，如果牙线在使用过程中常出现断裂，可能是有龋齿、牙结石存在，建议尽早去口腔科检查。▲