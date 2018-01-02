总局通告23批次面膜类化妆品不合格

近日，国家食品药品监管总局发布通告称，2017年，总局在全国范围内组织抽检面膜类化妆品3727批次，不合格样品23批次。

涉及的标示生产企业、不合格产品为：广州容皇化妆品有限公司生产的竹炭保湿面膜、排毒去黄焕白面膜、维她白牌隐形面膜和蜗牛原液蚕丝保湿面膜，上海宜侬生物科技有限公司（委托方：上海妠珂化妆品有限公司）生产的嫩肤柔滑蚕丝面膜、舒缓修护蚕丝面膜和保湿锁水蚕丝面膜，上海雪代日用化学有限公司（委托方：上海卓美谊化妆品有限公司）生产的牛奶雪肌亮透水嫩面膜和美嘉宝保湿嫩肤面膜，上海沪南日化有限公司生产的依美蔻调理修护面膜和依美蔻水凝盈润面膜，广州韩悦生物科技有限公司生产的马油保湿祛痘蚕丝面膜和玻尿酸嫩肤黑面膜，广州市佰嘉莉化妆品有限公司（委托方：广州九美仟惠生物科技有限公司）生产的九美子美白冰膜，广州市宝颜化妆品有限公司（委托方：广州汉美化妆品有限公司）生产的宫泉牌超薄面膜，广州市博羿化工有限公司生产的弹力紧致修护面膜，广州市传美化妆品有限公司生产（广州市澳依化妆品有限公司监制）的果木源净白面贴膜，广州市丹希露化妆品有限公司生产的薰衣草精油面膜，广州市佳多丽化妆品有限公司生产的绿洲海洋面膜，广州市喜倩化妆品有限公司（委托方：广州市施碧芬化妆品有限公司）生产的雪肤丝滑面膜，广州市有喜化妆品有限公司生产的极致亮白隐形面膜，广州丝芙兰化妆品有限公司生产的蚕丝精华亲肤面膜，广州馨雅化妆品有限公司生产的皙白氏牌保湿精华面膜Ⅱ代。

其中，经生产企业所在地食品药品监管部门现场核查，并经生产企业确认，标示广州容皇化妆品有限公司生产的竹炭保湿面膜、排毒去黄焕白面膜、维她白牌隐形面膜和蜗牛原液蚕丝保湿面膜，上海宜侬生物科技有限公司（委托方：上海妠珂化妆品有限公司）生产的嫩肤柔滑蚕丝面膜、舒缓修护蚕丝面膜和保湿锁水蚕丝面膜，上海雪代日用化学有限公司（委托方：上海卓美谊化妆品有限公司）生产的牛奶雪肌亮透水嫩面膜和美嘉宝保湿嫩肤面膜，上海沪南日化有限公司生产的依美蔻调理修护面膜和依美蔻水凝盈润面膜，广州市佰嘉莉化妆品有限公司（委托方：广州九美仟惠生物科技有限公司）生产的九美子美白冰膜，广州市博羿化工有限公司生产的弹力紧致修护面膜，广州市佳多丽化妆品有限公司生产的绿洲海洋面膜，广州市喜倩化妆品有限公司（委托方：广州市施碧芬化妆品有限公司）生产的雪肤丝滑面膜，广州市有喜化妆品有限公司生产的极致亮白隐形面膜，广州丝芙兰化妆品有限公司生产的蚕丝精华亲肤面膜等相关批次产品为假冒产品。

总局要求所有化妆品经营企业一律停止销售上述产品；相关省（市）食品药品监管部门核实后依法督促相关生产企业对已上市销售相关产品及时采取召回等措施，立案调查，依法严肃处理，并及时公开相关信息；对涉嫌假冒的产品，要深查深究相关经营企业的进货渠道，严厉打击制售假冒伪劣化妆品行为，涉嫌犯罪的依法移交公安机关。