一家5人患甲状腺肿瘤 手术后均出院

一家10口人同查甲状腺，5人查出甲状腺肿瘤。元旦前夕，5位患者完成手术后先后出院。

30岁的于女士是一名护士。半年前，她体检中发现甲状腺结节，医生建议密切观察。想到甲状腺疾病有家族因素，于女士建议父母、婆婆、丈夫，还有弟弟、弟媳及弟媳的父母都去医院做甲状腺彩超。没想到，于女士的父母、婆婆以及弟媳的母亲都查出甲状腺肿块。

随后，一家人慕名找到武汉大学中南医院甲乳外科吴高松主任。经仔细评估，吴主任为其中4人先后实施手术，术后病检3人为甲状腺恶性肿瘤。上周，于女士第三次复查发现颈部结节有明显变化，随后也接受了手术，术后报告显示为甲状腺乳头状癌。

一家人扎堆查出甲状腺癌，于女士反思认为，可能和一家人都喜欢吃腊鱼腊肉有关，“以后要改变饮食习惯，多吃新鲜蔬菜和肉类”。

吴高松主任介绍，甲状腺疾病“家族聚集”现象并不少见，这是因为它的发病和家族基因、生活饮食习惯关系密切。家族中若有人查出甲状腺疾病，建议其他家庭成员也进行相关检查。他介绍，甲状腺癌呈年轻化、发病率逐年上升的趋势，但其中最常见的甲状腺乳头状癌恶性程度较低，及时发现、及时治疗有望治愈。