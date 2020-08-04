体检查出甲状腺结节怎么办？

近年来，随着甲状腺疾病发病率的攀升，很多单位已经将甲状腺超声检查纳入每年常规体检必检项目，甲状腺结节检出率上升趋势明显。体检查出甲状腺结节后该怎么办？甲状腺疾病专家、中山大学附属第一医院甲乳外科徐向东教授为读者支招。

及时到甲状腺专科就诊

徐向东教授建议，体检查出有甲状腺结节应该尽快到甲状腺专科就医，医生会为你开具一张甲状腺超声检查和针对甲状腺功能的抽血检查单。

抽血:甲状腺功能检查可判断体检者是否患有甲亢、甲减。甲亢在我国的发病率有1.5%，有症状的甲减的发病率有1%左右，这两种疾病都可能合并甲状腺结节，如果就诊者属于这种情况，一般就需要药物治疗，看超声检查对甲状腺的性质判断决定是否对甲状腺结节进行干预。

B超：刚做了甲状腺超声为何要再做一次？徐向东解释，体检中心的B超医生与甲状腺专科的B超医生对甲状腺结节性质的判断还是可能有区别的，后者因为经常接触甲状腺结节、甲状腺癌，而会经验更加丰富，好的超声医生对甲状腺结节良恶性的诊断准确率会高达90%以上。另外，有些人认为CT或MRI检查一定比B超好，其实，就甲状腺疾病而言，彩超检查不但既方便又便宜，而且它在鉴别甲状腺疾病的良恶性方面要优于CT和MRI。

良性：引起不适位置特殊才考虑手术

体检查出甲状腺结节不需要紧张，因为很大可能是良性的，国内的数据指出成人甲状腺结节的发病率高达20%。徐向东教授介绍，甲状腺结节绝大部分是良性的。对于良性结节，目前医学上的基本共识是如果结节不是特别大（没有超过3-5厘米），且没有引起吃饭时吞咽困难、睡觉时呼吸困难，声音嘶哑等压迫症状，可以继续观察，与结节和平共处，无需马上手术。但如果甲状腺结节长在胸骨后，哪怕是良性的也要尽快手术。徐向东教授解释，这是因为胸骨后没有结节生长的空间，哪怕结节很小，但很快就会引起压迫症状，而且这个位置血管非常丰富，结节一旦长大后手术起来难度很大。

恶性：第一次手术是否规范至关重要

哪怕检查是甲状腺癌也别被吓坏了。徐向东教授解释，甲状腺癌约90%为甲状腺乳头状癌，这种癌如果接受的是规范化治疗，预后比较好。甲状腺癌的5年生存率可达到98.2%。

对于甲状腺乳头状癌的首选治疗方式是手术治疗。徐向东提醒，第一手术是否规范（比如肿瘤切得干净，并进行了预防性的淋巴清扫）至关重要，可直接决定手术后肿瘤复发、转移的几率。患者肿瘤如果属于中高危的，手术后可用碘131来进行内放射治疗。另外，患者手术后由于切除了甲状腺、影响了甲状腺功能，则可长期服用左旋甲状腺素作为补充，而且服用这种药物其实也是内分泌治疗，可抑制肿瘤的生长。

如果查出患有直径小于1厘米的甲状腺微小乳头状癌，但亚型的恶性程度比较低，且目前不具备手术条件的，比如正在怀孕、高龄老人、心肺功能不好等可以暂时不做手术，每3个月做一次B超检查进行监测，再让外科医生判断处理。（羊城晚报记者 陈辉 通讯员 彭福祥）