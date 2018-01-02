冬天应适当开窗通风少得病 教你掌握正确的开窗时间

寒冷的冬天，是否因为怕冷而不愿意开窗？是否因为雾霾天而紧闭门窗？山东省济宁市中医院脑病科主任医师骆彤提醒，冬天不可以整天紧关门窗在屋内享受暖气，如果通风不良，呼出的气体滞留室内，加上在室内活动扬起的灰尘也会在空中累积，长时间呼吸这样的空气，不仅容易患上呼吸道疾病，还会导致身体体抗力降低，增加传染病的风险。

掌握正确的开窗时间

一个人在正常情况下每小时要呼出22升二氧化碳，如果通风不良，人体呼出的二氧化碳就会集聚在室内，影响健康。开窗通风可以使人获得较多的“空气维生素”，也就是负离子，能增加人体抵抗力，预防疾病。寒冷的冬季每天开窗通风，最好早、中、晚各1次，每次15~20分钟。城市大气环境中昼夜有两个污染高峰和两个相对清洁的低谷。两个污染高峰一般在日出前后和傍晚，因此，开窗时间段以上午9点~11点或下午2点~4点为佳。因为这两个时段内，气温已经升高，在大气底层的有害气体已经散去，开窗换气效果较好。即便是在雾霾天也要开窗换气，可以把每个房间的窗户开个小缝来通风。一般来说，每天下午1点～4点，大气扩散条件比较好，污染物浓度较低，是最佳通风换气时间段。

开窗注意事项

老人和孩子在开窗前最好加些衣服，以免开窗后因室温突降而患病。开窗时，可以只开一个小缝，产生空气对流即可。如果有感冒患者在家，则要慎重开窗。要注意的是，室内温度不要因开窗而降到16℃以下，最好控制在16℃~22℃。

冬天睡觉时，很多人总喜欢关门闭窗，以免受寒着凉。实际上，冬季睡觉时窗户尽量开条缝，但要避免对流风，不要让风直接吹到身上；厨房只要用燃气就要开窗，而不仅仅是炒菜时才开窗，因为燃气的废气很容易在厨房聚集并扩散到客厅和卧室。

另外，骆彤提醒，在装修房子时选择带有环保标志的绿色装饰材料，房间内放置绿萝、吊兰、常春藤、白掌等绿色植物等可以改善室内空气质量。