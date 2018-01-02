喜欢偏侧咀嚼 警惕张口受限

医学指导/广州医科大学附属口腔医院颞下颌关节科张清彬教授

体检时，医生用圧舌片压住你的舌头让你说“啊”，可是，你“啊”了好几次，医生都说看不见；你吞了鱼刺，医生戴着头镜，拿着镊子，叫你张开嘴，可是，你已尽最大努力张开嘴了，医生仍然什么也看不见；更严重的是，你不能张嘴，一张嘴就疼，也不能咀嚼……有人说，这是樱桃小嘴，好看啊。错！这是病，得治。专家提醒，张口度小于自己的食指、中指、无名指三指末节合拢时的宽度即为张口受限。张口受限不仅会导致患者无法正常进食和咀嚼，还往往伴有疼痛和面容改变，甚至还可能藏有恶性疾病的隐患。偏侧咀嚼、咬硬物、紧咬牙、嚼槟榔、吸烟都可能是导致张口受限的祸根。

病例：

女子嘴巴张不开只能喝粥

今年22岁的黄小姐，一个多月前在张嘴打呵欠时，只听见耳朵前“咔”的一响，当时有点疼痛，也没在意，可是第二天，她就张不开嘴了，使劲张嘴时，牙窖处尤其疼痛难忍，而且也不能嚼东西了，一嚼就痛，只敢喝粥。后来，她来到广州医科大学附属口腔医院颞下颌关节科张清彬教授的诊室就诊，被诊断为张口受限。她不仅患有颞下颌关节紊乱病、不可复性颞下颌关节盘前移位，而且还患有滑膜炎。

张清彬给她做了关节腔冲洗和透明质酸钠腔内注射，并戴了一个月的关节咬合板后，黄小姐的症状明显缓解，口能张开，也能正常吃东西了。

分析：

三大原因可致张口受限

“张口受限是一种比较常见的症状。”张清彬介绍，所谓张口受限，指的是无法张口到正常程度，一般来说正常人的张口度约相当于自身食指、中指、无名指三指末节合拢时的宽度，平均约为4cm，张口度小于正常值即为张口受限。

张口受限带给患者的影响，不仅包括出现关节弹响、无法正常进食和咀嚼，还往往伴随疼痛和面容的改变，影响患者的生活。因此，患者出现张口受限，一定要及时就诊。

究竟是什么原因导致张口受限呢？主要有以下三类疾病：

诱因1：

颞下颌关节疾病

颞下颌关节疾病是导致张口受限的最常见病因。这类疾病又包括以下四种情况。

一是咀嚼肌痉挛。主要的临床表现是疼痛和张口受限。患者在张闭口或咀嚼食物时，通常会觉得关节区或者关节周围区有疼痛感，张口度过小，往往属于中度张口受限。

二是不可复性关节盘前移位。在临床上，患者往往有典型的关节弹响病史，当弹响消失，通常会出现开口受限，开口时下颌偏患侧及关节区疼痛。多见于有咬合关系异常、偏侧咀嚼、夜磨牙等问题的青壮年。

三是关节强直。可分为关节内强直和关节外强直。关节内强直是由于一侧或两侧关节内发生病变，最后造成关节内的纤维性或骨性粘连。关节外强直是病变位于关节外上下颌间皮肤、黏膜或深层肌肉组织，形成颌间瘢痕挛缩。这两种器质性病变都会导致患者长期开口困难或完全不能开口。

四是颞下颌关节感染和外伤。下颌关节附近有化脓性病灶所导致的感染和下颌骨髁突骨折引起的下颌运动受限都容易引起张口受限。

诱因2：

口腔颌面部感染、损伤

一是急性下颌第三磨牙冠周炎。“通俗地说，就是智齿发炎。”张清彬说，当炎症波及咀嚼肌群，侵犯翼内肌和咬肌时，患者就可能出现不同程度的张口受限。

二是下颌骨骨髓炎。下颌骨骨髓炎常为牙源性感染所致，也可见于放疗后患者。患者可能会出现患侧下唇麻木、针刺样疼痛及不同程度的全身症状，局部可有脓液流出，并伴有张口受限。

三是口腔颌面部损伤。颌面部上下颌骨、颧骨及颧弓骨折、骨折片移位压迫咀嚼肌群和下颌骨喙突，都会影响下颌骨的活动，从而造成张口受限。

诱因3：

口腔黏膜纤维化和肿瘤

长期嚼槟榔，会导致口腔黏膜的纤维性变，失去肌肉的弹性，从而导致张口困难。口腔黏膜鳞状细胞癌患者和发生于腮腺、鼻咽部的恶性肿瘤患者，都可能因肿瘤侵犯咀嚼肌群而引起张口受限。放射治疗口腔颌面部恶性肿瘤的同时，往往也会影响到正常的组织结构，导致肌肉的纤维化，从而导致张口困难或针刺样疼痛。

此外，破伤风、癔症、硬皮病等全身性疾病也会导致张口受限。

治疗：

需针对不同病因选择治疗方案

张清彬介绍，发现张口受限也不必过分紧张。“张口受限的大部分病原为口腔颌面部的问题。”他说，患者可先到口腔科就诊，先确定病因，然后针对不同的病因，选择最适合的方法进行治疗。

如果是颞下颌关节疾病导致的张口受限，医生最初会采用保守序列治疗，包括关节腔注射治疗或咀嚼肌痛点注射，关节咬合板治疗，大部分患者经此治疗后3个月至半年可好转或痊愈；保守治疗疗效不显著的患者，接下来可采用关节镜微创治疗；关节镜治疗效果欠佳者，或病情较严重患者，可采用开放手术行颞下颌关节盘复位锚固术。如果是口腔颌面部感染引起的张口受限，急性期可局部外敷来消肿、止痛并使用抗菌药物促进炎症消散，发生脓肿时行切开引流术，清除病灶。口腔颌面部损伤引起的张口受限，一般需进行手术治疗。如果是口腔肿瘤、放射性病或其他全身性疾病，则需要从疾病本身的治疗出发，制定治疗方案。

预防：

避免偏侧咀嚼、咬硬物及紧咬牙

张清彬提醒，部分张口受限是可以预防的。预防的方法主要是避免不良习惯。首先，改正偏侧咀嚼、喜欢咬硬物及紧咬牙的不良习惯；其次，治疗夜磨牙，养成规律的作息时间、适当调整生活工作中的压力等有助于预防颞下颌关节紊乱病；第三，注意口腔卫生，及时拔除智齿，发现牙痛及时就医；第三，不嚼槟榔，控制吸烟，可预防口腔黏膜纤维化引起的张口受限。

张清彬特别提醒，张口时耳屏前出现过“咔咔”响或出现过张口或咀嚼疼痛者，一定要警惕颞下颌关节紊乱病引起的张口受限。