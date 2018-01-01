关注女性健康：肝肾不足易致内分泌失调

随着现代生活节奏的加快及生活压力的增大，越来越多的女性遭遇身体亚健康问题，出现诸如气血两虚、失眠多梦、乏力健忘、脱发、腰膝酸软、月经不调及更年期提前等症状，亚健康调理成为现代女性关注的热点。

女性肝肾不足，易致内分泌失调

女性情绪易不稳定，又易因忧郁、急躁、怒气、思虑过度等内在因素扰乱气血运行，引起气机失调，脏腑功能紊乱而出现内分泌失调。国务院特殊津贴专家、国家药典委员会委员、中华中医药学会方剂学分会常务委员梁茂新教授指出，女性内分泌失调，不仅仅会导致月经失调、面部长斑、乳房肿块和子宫肌瘤等，反过来使女性情绪焦虑、抑郁。

女人老爱说自己内分泌失调，到底有些什么症状呢？梁茂新称，临床上常有以下表现——

脾气暴躁：对于一个脾气暴躁的年轻女性，身边的人总会说“她更年期了”。更年期女性由于年龄增大，雌激素水平生理性下降，会出现脾气变得急躁、情绪多变、出汗等表现。而年轻女性如果内分泌失调，出现类似“更年期综合征”的表现也就不足为奇了。

乳房肿块：乳房通过雌激素的分泌促进其生长发育，一旦内分泌失调，乳房胀痛、乳腺增生，甚至乳腺癌就随之而来。

长斑：脸上突然出现了很多色斑，用了许多护肤品也无济于事，其实这不单单是皮肤的问题，根本还是内分泌不稳定时又受到外界不良刺激引起的。

肥胖：如果感觉自己突然间长胖了许多，并且伴有月经不调的症状，那么一定要马上到医院检查，排除内分泌失调。肥胖容易导致糖尿病、多囊卵巢综合征等疾病，而患有这些疾病又会反过来导致肥胖。

妇科病：月经不调、痛经、子宫内膜异位症、子宫肌瘤、多囊卵巢综合征等都是妇科内分泌失调的常见疾病。

梁茂新表示，女性肝肾不足会导致气血亏虚，从而引起内分泌失调，出现一系列的更年期症状。为此，围绝经期的女性重在“补肾固本，调和阴阳”，因为肾主收藏，肾气充盈，则肝气条达，才会气血疏通，通志豁达。肝气条达，则能助心，心阳温煦，血热得行。而心情平和，才能平稳入睡。

更年期女性的养与护

梁茂新教授认为，肾主收藏，肾气充盈，肝气条达，方能气血疏通，情志豁达。女性如果肝肾阴虚、气血不调、心神失养，就会引起失眠抑郁、神疲乏力、月经不调、卵巢早衰等常见病症，临床上常通过用传统名方四物汤、大补阴丸、六味地黄丸、知柏地黄丸和酸枣仁汤加减进行治疗。

针对不少女性热衷购买国外保健品的现象，梁茂新认为虽然国外有些保健品确实也不错，但我们中国传统的中医中药在女性滋阴安神、驻颜固本、补益肝肾、养血调经以及延缓卵巢衰老上有明显的优势。这类中药，对于有相应症状的女性有很好的效果。

压力对女性危害犹如吃垃圾食品

美国杨伯翰大学的一项研究显示，身处压力环境可能改变女性肠道菌群构成，这种改变类似于摄入高脂垃圾食品，但男性不受影响。

研究结果显示，喂食高脂饮食的小鼠，无论雌鼠还是雄鼠，肠道菌群均发生明显改变。正常饮食的小鼠承受压力时，雌鼠的肠道菌群发生改变，变化类似摄入高脂饮食的小鼠，而雄鼠未见变化。

研究人表示，虽然是小鼠实验，但这一发现可能也适用于人。研究人员认为，女性抑郁、焦虑的比例高于男性，而抑郁和焦虑都与压力相关，这一性别差异可能源于男女肠道菌群对压力反应不同。

缺铁让女性很受伤 4种恶果你想不到

“如果把一个健康成年女性体内的铁浓缩一下，大概有一个小号的铁钉那么大。”北京大学人民医院血液病研究所副所长江滨比喻说，人体内的铁60%~75%存在于血红蛋白中，其他存在于肝、脾和骨髓中。一旦血液里的铁变少了，健康状况便会受到影响。例如很多女性常常感到无力、爬几层楼就气喘、皮肤异常苍白、注意力难以集中，这些都是缺铁的表现。

江滨解释说，女性最常见的缺铁原因是减肥和素食，其次是月经异常。女性生理的特殊性导致她们比男性更需要铁。此外，正常的代谢会让一部分铁在正常范围内流失，而孕期、营养不足、月经过多和药物影响都可能让铁的流失进入“加速模式”。铁元素缺乏有如下恶果：

恶果一：贫血。铁是人体必需营养素，缺铁带来的最大恶果就是贫血。轻度贫血患者自觉经常头晕耳鸣、注意力不集中、记忆力减退。最易被人发现的是面色、眼睑和指（趾）甲苍白，还有儿童身高和体重增长缓慢。病情进一步发展还可出现心跳加快、经常心慌。肌肉缺氧常表现出全身乏力，容易疲倦。

恶果二：不孕。缺铁可能导致不孕，因为缺铁会严重影响到怀孕前的卵巢功能，导致体内的黄体酮分泌下降，而黄体酮正是怀孕至关重要的因素。

恶果三：抵抗力下降。缺铁会令身体许多机能下降，抵抗力也会降低，继而容易受到病原体的侵袭。

恶果四：吞咽困难综合征。表现为低色素贫血、吞咽困难、口角炎、舌头异常感觉等。

江滨建议，已经确认体内缺铁的女性，除了按医嘱补充铁剂外，在日常生活中要注意多吃含铁丰富的食物，如动物肝脏、瘦肉、红枣等。铁在酸性环境下更易被吸收，可同时搭配酱油、柑橘类水果。经常饮用浓茶、咖啡会造成铁吸收障碍，贫血患者要少喝。

女性快走，死亡率减七成

据估计，每年因缺少运动导致死亡的人数与吸烟致死人数相当，足见运动有多重要。尤其对老年女性来说，适当增加肢体活动及运动强度，可降低各类原因导致的死亡风险。

美国哈佛大学医学院附属布莱姆妇女医院流行病学专家李爱民（音）教授及其研究小组，对16741名平均年龄72岁的女性参试者，展开了为期4年的跟踪调查。研究人员要求参试者佩戴可穿戴式三轴加速度传感器，每天至少戴10小时，每周至少戴4天，并将她们的运动数据与研究期内的死亡数据进行了对比分析。

结果发现，经常进行快步走等中等强度运动的女性与最不爱运动的人群相比，总体死亡率低60%~70%，但散步等低强度运动与较低的死亡率之间没有关联。研究被刊登在美国心脏协会会刊《循环》杂志上。

李教授指出，此次新研究首次依据可穿戴装置测量数据，结果更精准，中等强度运动可使老年女性总体死亡率降低六七成，且不吸烟者的死亡率降低幅度比吸烟者多50%。

新研究还为美国心脏协会等机构推出的健康指南提供了新的科学依据。健康指南建议，每周至少进行150分钟中等强度运动或75分钟高强度有氧运动（或两者结合）；每周至少进行两次增强肌肉力量的运动。（人民健康网综合羊城晚报、中国医药报、中国妇女报、生命时报）