曾经的寒冬腊月里，很少看见绿叶菜的踪迹，但随着冷冻技术的成熟，冷冻处理的青菜、水果、肉类让大家吃得越来越新鲜,食品种类也越来越丰富。那么，这些食品的营养如何呢?不少人认为冷冻食品的营养并没有新鲜食品高，尤其是冷冻蔬菜。其实，现在的冷冻食品营养也不低。

目前市场上的冷冻食品分为冷却食品和冻结食品，冷却食品是将食品的温度降到接近冻结点，并进行保藏，例如0℃保鲜的食品;冻结食品是在比冻结点还低的温度下进行保藏，如速冻水饺。冷冻食品现在主要有果蔬类、水产类、肉禽蛋类、米面制品、方便食品类这五大类。

有人认为冷冻蔬果营养低。其实，蔬果进行采摘后，依然会进行呼吸作用，消耗内部的营养。而且在进入超市、蔬果市场之前，都要经过一段时间的运输，呼吸作用造成的营养损失没有办法避免。而冷冻蔬果是在采摘之后立即进行冻结保存。在很低的温度下，呼吸作用几乎停滞，细菌等微生物也无法生长繁殖，反而更有利于保持蔬果的新鲜和营养物质的保留。

对于肉类来说，在温度极低的条件下，肉中的水分会被冻成冰晶，导致蛋白质发生冷冻变性和一系列理化性质的改变，确实会影响口感，吃起来可能会比较干硬。但蛋白质和矿物质的含量基本不会在保存过程中发生变化，虽然会损失小部分可溶性蛋白质、盐类、维生素等水溶性营养物质，但并不会影响核心营养。

现代食品工业的冷冻技术已经非常成熟，而且果蔬肉类食品的冷冻加工过程中，还会重新调整营养，例如速冻水饺的馅料搭配和营养组合甚至比家庭手工制作的还要丰富均衡，营养确实不低。大家只要选择正规厂家的冷冻食品，购买前仔细阅读冷冻食品的营养标签，就能够选到营养又美味的冷冻食品。▲