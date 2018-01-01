这些穴位对心脏好，越按越健康

中医里面，按摩人体穴位被视为一种非常好的保健方法，能疏通经络、通达气血、调整阴阳。对于心血管病患者而言，按摩下面穴位对疾病控制有帮助。

高血压：百会与太冲穴

一般来说，肝火炽盛证和肝肾阴虚、肝阳上亢证是高血压病最常见的证型。肝火炽盛证患者多表现为头晕、头胀，或头痛剧烈，面红目赤，口苦口干，急躁易怒，小便黄，大便秘结等。肝肾阴虚、肝阳上亢证的患者常表现为头晕耳鸣，头目胀痛，急躁易怒，口苦咽干，腰膝酸软，耳鸣如蝉，失眠等。针对这两型患者，我们可以选用太冲穴和百会穴进行穴位按摩。

穴位选择：1.百会穴，位于头顶正中线与两耳尖连线交叉处，可以通过两耳角直上连线中点来简易取穴(图一)。2.太冲穴，位于位于足背侧，第一、二跖骨结合部之前凹陷处。拇趾、次趾夹缝向脚背方向二横指，即是太冲穴(图二)。

按摩方法：力度由轻到重，循序渐进，以局部出现酸、麻、胀、痛和(或)发热为准。每穴每次按揉5分钟，每日早晚各1次。

需要提醒的是，高血压患者可以按摩穴位辅助治疗，但千万不要擅自停药。此外，在情绪激动或者身体不适、漏服降压药等情况下，一些患者血压会突然升高，常伴随头晕、头胀痛，有的可能还会出现恶心、胸闷等症状。这时不论是高血压病人还是家属都会比较紧张，反复地量血压，殊不知，紧张的情绪会导致血压居高不下或越量越高。一般建议的是，在这种情况下，第一时间测量血压是正确的。如果血压在160/100毫米汞柱以下，大可不必紧张，尽量放松，在床上静卧休息，按摩上述穴位，多数情况血压会逐渐降下来。如果血压超160/100毫米汞柱，建议口服降压药，然后静卧休息并进行穴位按摩。如果血压超过180/100毫米汞柱，出现恶心呕吐或胸痛、喘憋等症状时，应马上就医。

心绞痛：内关、神门、檀中穴

心绞痛患者在大量体力活动时，可能会出现胸闷、胸痛、气短等症状，穴位按摩能扩张血管，改善心肌供血，缓解症状。

穴位选择：1.内关穴，腕横纹上2寸，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间。寻找这个穴位时，我们先用力攥紧左拳，将右手食指、中指、无名指并拢，无名指放在左手腕横纹上，右手食指和左手手腕上凸起的两根筋相交叉点就是内关穴(图三)。2.神门穴，位于腕部，腕掌侧横纹尺侧端，尺侧腕屈肌腱的桡侧凹陷处(图四)。3.膻中穴：在体前正中线，两乳头连线之中点(图五)。

按摩方法：将拇指或食指指峰(避免用指甲用力掐按皮肤)放于穴位上，先揉后按，以向下按压为主，左右交替进行。力度由轻至重，以使其穴位产生酸、麻、胀、痛、热等效应为度。每天上下午各进行一次，每穴按摩2~3分钟。该方法适合冠心病患者日常保健或心绞痛发作时进行。但是，如果心绞痛发作时胸痛程度重，持续时间超过5分钟，建议立即含服硝酸甘油、速效救心丸等急救药物，若胸痛持续不缓解，应马上就医。

心律失常：神门、郄门、内关穴

正常人安静状态下的心跳次数在每分钟60~100次，当过快、过慢或者出现不规律的搏动，就叫做心律失常。临床上包括期前收缩(俗称早搏)、心动过速或过缓、传导阻滞、房扑、房颤等，发作时患者常出现心悸、胸闷、头晕、乏力等症状。

穴位选择：郄门穴(图六)，在腕横纹上5寸，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间。大致相当于腕横纹和肘横纹中点，两条肌腱中间，神门、内关穴位置如前所述。

按摩方法：将拇指或食指指峰(避免用指甲用力掐按皮肤)放于穴位上，先揉后按，以向下按压为主，左右交替进行。力度由轻至重，以使其穴位产生酸、麻、胀、痛、热等效应为度。每天上下午各进行一次，每穴按摩2~3分钟。郄门穴位置较深，按压时力度要稍重，按压的时间可以延长至每次5分钟。

还需要提醒的是，心律失常分很多种类型，有些患者伴有较重器质性心脏病，如冠心病、心肌病、心力衰竭等或患有甲状腺疾病，还有些心律失常会危及生命，如室性心动过速、室扑、室颤等，这时需就医。▲