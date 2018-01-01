睡觉打鼾是日常生活中司空见惯的一种现象。还有不少人把打呼噜看成睡得香的表现，看到有人睡觉打呼噜，旁边的人都会笑着说，“看，睡得多香!”然而，在医生们看来，有些打呼噜并不是睡得香，而有可能是疾病信号。

A 为什么睡觉时有的人会打呼噜?

睡眠是人类不可缺少的生理过程，人的一生中，有三分之一的时间是在睡眠中度过的，良好的睡眠是人体健康的重要标志之一，关系到每一个人的健康、工作和生活。

山医大二院呼吸科副主任医师田新瑞介绍说：“正常人在睡觉时，气道是开放的，气流可以顺利地通过气道，发出均匀、平稳、安静的呼吸声。而睡觉爱打呼噜的人在夜间睡眠时，由于上气道塌陷，导致通气不畅，当气流通过狭窄部位时，便引起了振动而出现我们听到的鼾声。”

可能有些人就会觉得疑惑了：那为什么这些打呼噜的人在白天清醒状态下就不会打呼噜了呢？“这是因为在白天清醒时，咽喉部的肌肉代偿性收缩，可以使气道暂时保持开放而不会发生堵塞，但在夜间时，这种神经肌肉代偿消失，不能维持上气道开放的状态，于是便出现了呼噜声。”田新瑞说，“当呼吸道狭窄程度越来越严重，甚至变得完全堵塞时，则有可能会导致呼吸暂停，我们称之为‘鼾症’，在医学上称之为阻塞性睡眠呼吸暂停综合征。”

B 如何判断是否患上了“鼾症”

由于睡眠打鼾开始时病情一般较轻，自己不会被吵醒，反而感觉睡眠很深，所以常常不会重视。实际上打呼噜是健康的大敌，常常导致自身感觉疲劳、困倦、日间精神不足，晨起头痛、迟钝，以及记忆力、注意力、判断力和警觉力下降。据了解，即使是偶尔打鼾的人也要比正常人患上心脏病的风险高出20%。而经常失眠打鼾的则高出33%。此外睡眠呼吸反复暂停，易造成机体严重缺氧，形成低血氧症，而诱发高血压、心率失常、心绞痛、心肌梗死，甚至容易在凌晨发生猝死。

那么怎么判断可能患上了“鼾症”？田新瑞介绍，阻塞性睡眠呼吸暂停综合征患者是白天嗜睡、白天没精神、全身乏力、憋气等等。当人处于睡眠状态时，不会觉察呼吸的暂停，这种暂停一般也不会让人完全苏醒过来，只是当呼吸恢复时人会从深睡进入浅睡。这个过程使睡眠变得很浅且支离破碎，并且每晚会发生几百次，患者即使睡10小时，也不能得到充分的休息。也就是说，阻塞性睡眠呼吸暂停综合征患者晚上睡八九个小时还比不上正常人睡三四个小时，浅睡眠，睡眠片段化，经常微觉醒，但是自己却感觉不到，睡眠质量并不好，所以，大家一定要重视。

C 积极保健预防打鼾

患有打鼾的患者，要加以积极的预防。当然，对于普通打鼾而言，更加容易控制，对于“鼾症”，患者最好的办法就是及时就医。那么在生活中应该如何保健呢，田新瑞建议：

首先，睡前不要从事刺激的活动。睡前的活动最好以柔缓为主，不要让情绪太过激昂，因为神经会无法立刻放松，使得晚上无法安稳休息。其次，睡觉时枕头高度要调节适中，不要太高，否则使咽喉与气管形成的角度不利于通气。调整睡眠姿势，取侧卧位，仰睡或趴着睡比较会让呼吸道不顺畅，侧睡时，松弛的肌肉会倾向一边，比较不会堵住呼吸道。再次，避免吸烟、饮酒和刺激性药物。吸烟、饮酒和刺激性药物会让肌肉更加松弛，堵住呼吸道。对于肥胖者来说，肥胖者的鼻息肉通常也较肥大，喉咙和鼻子内的肉也较肥厚，比较容易会堵塞住呼吸道。容易打鼾，肥胖者应适度减肥、慢慢加大锻炼量，进行慢跑、太极拳等运动，以防因年老、咽部肌肉松弛所致的打鼾失眠。(张婷)