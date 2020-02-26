在寒冷的天气里，尤其是湿寒的南方，不少老人睡觉时喜欢多穿点衣服。其实这样并不利于保暖，也不利于健康。

被窝和衣服本身是没有温度的，睡觉时，人体散发的热量在被窝内形成热循环，被子和衣服仅起到保温作用，并与外界隔热，以防人体热量流失。衣服的保暖效果远不如被子，穿太多衣服睡觉，身体的热量较少循环到被窝中，往往导致被窝半天都睡不热。

厚衣服裹着身体，妨碍皮肤汗液蒸发，更可能压迫肌肉，而老人本身血液流动速度就比年轻人慢，这样一来很影响血液循环，就算盖上厚被子，也会感到很冷。有些紧身的保暖内衣或领口过紧的毛衣会压迫颈动脉，引发血压下降和心跳减弱，患有心脑血管疾病和糖尿病的老人如果穿着，可能导致头晕、恶心。

穿太多衣服睡觉还容易导致身体酸痛。衣物的厚度直接决定了肌肉放松程度，衣服过厚会影响肢体活动，不利于改变睡姿，身体许多部位处于固定状态，醒后往往有四肢酸痛、麻木的感觉。

因此，老人冬天睡觉别靠多穿衣来保暖。建议室温控制在15℃~20℃，湿度以60%左右为佳。老人合适的睡衣应是宽松、柔软的，以透气、吸潮性能良好的棉布、针织布等面料为宜，有助于全身放松、消除疲劳。

起夜频率高的老人可在枕边备一件厚些的外套，起身后披上。肺功能不好或有脾胃虚寒的老人，睡觉时可考虑贴身穿一件棉质背心，保护后背和腹部，避免受寒气侵袭。

有下肢血液循环障碍或静脉曲张等问题的老人，首要的是注意脚部的保暖，睡觉前半小时可用热水泡泡脚。考虑老人脚部皮下脂肪较薄，保温功能也较差，脚总是捂不热的的情况，建议老人睡觉时穿上一双袜口较松的薄袜子。如果脚还是觉得冷，可在脚下加一条柔软的毛毯。