刘诗诗在脖子上拔火罐  几种小毛病最宜拔罐

近日，刘诗诗现身成都机场，她头戴蓝色鸭舌帽，上穿拼接毛衣下搭牛仔裤，潮范儿十足，脖子上因为拔火罐留下的痕迹尤为明显。近几年，拔火罐在娱乐圈中颇为流行，受到了包括贝嫂维多利亚(VictoriaBeckham)、詹妮弗·安妮斯顿(Jennifer Aniston)以及格温妮斯·帕特洛(Gwyneth Paltrow)等众多明星的喜爱。

南京市中西医结合医院针灸科臧平主治中医师介绍说，有几种小毛病，拔罐挺管用。

落枕

秋季开始，早晚温差较大的天气，让不少人一觉醒来发现脖子疼痛得厉害，不能转动，落枕了。对于风寒阻络证型的落枕，使用火罐疗法较好。这类落枕患者的主要特点是：晨起出现颈项、肩背部疼痛僵硬不适，转侧受限，尤以旋转后仰为甚，头歪向健侧，肌肉痉挛酸胀，可伴有恶寒、头晕、精神疲倦、口淡不渴等症状。

落枕后不妨换个枕头，枕头过低，使头部始终处于一种下沉的状态，颈部肌肉易痉挛;而枕头过高，则使颈部肌肉始终处于一种牵拉的状态。这两种状态，都会让颈椎保持高度紧张，引发颈椎不适。对于健康人来讲，枕头要选择松、软的。习惯仰卧的人，枕头的高度应在5cm~10cm，习惯侧卧的人，枕头的高度应在10cm~15cm。

肌肉痉挛

最近冷风吹起，颈肩部肌肉暴露在外，极易受到风寒之气的刺激，使局部肌肉保护性收缩，从而导致颈肩部肌肉紧张痉挛，进而压迫到神经、血管，发生疼痛不适。寒阻经络型的颈肩部疾病患者比较适合火罐疗法的治疗。这类患者的主要症状是：头痛、后枕部或者肩部疼痛，颈项僵硬，转侧不利，一侧或两侧肩背与手指麻木酸痛，或头痛牵涉至上背痛，颈肩部畏寒喜热，颈椎旁有时可以触及肿胀结节。

脖子疼别急着推拿，北京积水潭医院脊柱外科副主任医师刘亚军介绍，若出现反复脖子痛则要注意弄清病因。最好拍个颈椎X射线看看有无颈椎间盘突出、颈椎不稳等问题。确定所患疾病类型后，再决定能否进行推拿治疗。推拿治疗颈椎病虽无创，但并不一定是安全有效的。错误的治疗方式，会对颈椎造成二次伤害。

咽喉炎

大椎穴放血加拔火罐治疗咽喉肿痛，能泄实热，降急火。这种疗法放的血量非常少，是用三棱针或者梅花针点刺之后放血的，主要是达到开窍泄热、通经活络的目的，特别适用于起病急骤，以高热、肿痛等不适症状表现为主的中医实热证。像患者高热、便秘、咽喉肿痛剧烈，甚至出现脓点等热毒症状比较明显时，在位于脖子后面的大椎穴拔罐治疗，有助退热下火、扶正祛邪，调整人体阴阳平衡的作用更好。

参考资料：《健康时报网》宁泽涛游泳后拔火罐 初秋几种毛病最宜拔罐