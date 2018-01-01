杨幂自曝爱泡脚养生  泡脚时要注意5件事

日前，杨幂接受采访时表示她不仅热衷泡脚，还会买中药包放在泡脚桶里。杨幂说自己每天收工后，会先非常精致地卸妆，然后就是洗澡、泡脚和敷面膜，堪称养生范本。泡脚不仅能缓解疲劳，疏通经络，还能改善睡眠，预防感冒，确实好处多多，但是医生指出，经常泡脚并非所有人都适合。

1.饭后不宜马上泡脚

饭后泡脚是很多人的选择，但是要注意，由于饭后胃部的消化需要供血，泡脚会将血液引流到身体其他部位，为了避免导致消化不良，建议饭后一小时再泡脚。

2.泡脚不要看书、看电视

泡脚时看看电视、看看书报十分惬意，但其实这是不大好的习惯。看书、看电视的时候需要集中精力，脑部要集中供血，脚部对温度感知也较差，建议泡脚的时候听听一些轻音乐，放松身心。

3.泡完脚不要马上睡觉

睡前泡个脚也是很多人的选择，泡完脚后我们都会认为身体暖了，直接盖上被子睡觉更能保暖，其实在泡完脚后，温度并未完全到达全身，此时建议对脚部、小腿做一些简单易行的按摩，让热量传到全身，在冬天这样睡觉更加保暖。

4.注意温度

冬天泡脚多数人都喜欢用非常热的水，但是温度过高容易使血管扩张过度，回流过多，容易出现头晕、头胀，所以一般泡脚的温度建议在45℃左右。

5.注意是时间

有时我们泡脚的时候听着音乐不自觉地就泡上半个小时，甚至更长时间，然而过长时间泡脚不仅也会导致血液回流过多出现头晕、头胀，而且对皮肤也不好，容易出现局部皮肤干燥等问题，20~25分钟即可。

参考资料：健康时报《泡脚有“三不”“两度”》