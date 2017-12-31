冬季分时段晒太阳 养生效果会事半功倍

冬季多晒太阳可以温煦体内阳气，驱除寒气，每天晒太阳30分钟以上，还能强壮骨骼。晒太阳有很多技巧，做对了养生效果会事半功倍。

上午6点至10点晒脚踝。此时红外线比较强，紫外线偏弱，室内温度逐渐攀升，比较温和，适合晒足部。经过一夜的休息，老人的血液循环不畅，热量不易到达脚部，可能会引起脚趾肿胀，增加冻伤几率。此时晒太阳可以适当露出脚踝，对着太阳晒晒脚底，不但能促进血液循环，让踝关节活动自如，还能令阳光直射足部穴位，促进机体代谢功能，提升内脏器官活力。

上午10点至下午4点晒头顶。这段时间阳光最猛烈，特别是中午12点~下午4点，紫外线较强，如果长时间晒太阳会给皮肤造成伤害。中医认为，头为诸阳之首，五脏精华之血、六腑清阳之气皆汇于头部，适合在中午晒。老人可以在午饭后到室外散步一刻钟，脱掉帽子，让阳光温煦头顶百会穴，有助通畅百脉、调补阳气的功效。

下午4点至5点晒后背。此时紫外线中的α光束较强，是储备维生素D的最佳时间，多晒太阳有助肠道内钙、磷的吸收。人体背为阳，很多经脉和穴位都在后背，傍晚晒背有助于调理脏腑气血，温煦经络。晒的时候，可将双手搓热后摩擦后背的肾腧穴（位置与肚脐平，脊柱旁开1.5寸），有温肾助阳的作用。

需要提醒的是，冬季阳光中的紫外线较弱，如果穿得太厚，紫外线难以透过衣服到达皮肤，起不到保健效果。晒太阳时不要捂得太严，最好选择宽松、柔软、红色的棉质衣服，因为红色的辐射波能“吃掉”杀伤力较强的短波紫外线。晒的时候不要迎风，如果风大，可以待在室内隔着玻璃晒，也有一定效果。（文/朱广凯）