突然发病和治愈出院 两个时段要特别警惕心梗

据统计，目前我国心血管疾病患病人数已高达2.9亿，成为危害国民健康的“第一杀手”。这其中有两个关键时段的疏忽，让心梗更加危险。

突然发作时别自己去医院

感觉身体不适时，不少人的第一反应是给家人打电话，即使要去医院，也是自己坐车或开车去，从而延误抢救时机。临床研究证明，再灌注治疗早期开通血管是降低心梗患者死亡率的关键所在，从发病开始，理想的时间是120分钟内。患者一旦出现心梗，每分每秒都有成千上万的心肌细胞死亡，早一分开通，就多一份希望。

北京大学第一医院心内科心脏中心主任、中国心血管健康联盟副主席霍勇教授强调：“当急性心梗发生时，最明智、最救命的做法是立即拨打120急救电话。这是因为‘120急救车’的到达就意味着治疗的开始，它不但能在最短的时间内，将患者送往医院，而且急救医生在车上就可以通知目的医院做好各项准备。如果患者家属打车或开车去医院，一方面有可能因为交通拥堵而耽误抢救的宝贵时间；另一方面，送到的医院还可能没有相关抢救条件或没做好准备，无形中会延误救治。”

有数据显示，与自己去医院相比，使用救护车可以缩短一半的时间。因此，在发生急性心梗时，患者及家属应牢记两个“120”，一是立即拨打120急救电话，二是救治的黄金时间是120分钟。

出院后忽略管理也致命

心梗治疗出院后的，患者同样不能掉以轻心，要重视定期随访和长期治疗，不能因为出院了，就认为疾病不会再来。动脉粥样硬化是一种全身性病变，“疏通”了心脏一处血管，并不意味着其他血管不会出问题。有研究表明，发生过心梗的患者，再次发生心梗甚至中风的风险会大大增加。霍勇教授介绍，目前，我国对心梗患者出院后的管理还不完善，亟待加强。国外数据显示，启动患者出院后管理，加强患者再教育，患者心梗复发住院的比例会明显下降，只有原先的1/6。

霍勇教授呼吁，应该建立完善的“心梗多维度”康复理念，全面实现“H2H”（hometohospital，即家庭到医院)的管理理念。让社区医院加入到心梗患者的后期管理中。同时医院应该联合政府部门、学会、非赢利组织、各级各层医疗机构乃至全社会的力量，发挥各自优势，致力通过各方协作为患者提供覆盖预防、诊断、治疗到疾病长期管理的全方位疾病管理方案，共同提升心血管疾病的治疗和预防。

个人预防应减少“坏朋友”

对于个人预防，应管好心梗的“坏朋友”，即危险因素。研究显示，以下9项因素可预测90%的心梗：血脂异常、吸烟、糖尿病、高血压、腹型肥胖、缺少运动、缺少蔬菜水果、紧张心理和酗酒。患者即使单独具有高血压、血脂异常或吸烟这3项中任何1项危险因素，发病风险也会增加3倍，如同时具有3项危险因素者，发病的风险则上升了11倍之多。

总之，心梗防治不能仅关注治疗，应进行全周期、全方位管控，这样才能最大程度降低致死风险。▲