广东12家医院可凭个人信用看病

看病忘带钱？刷卡或支付宝发现余额不足？今后，芝麻信用650分以上的花呗用户，在支付宝生活号“广东云医院”，或广东云医院App成功开通“信用就医”后，看病交费环节将由系统自动实时扣款，在余额不足时，还可获得由花呗提供的1000元临时额度，用于支付挂号费、检查化验费、药费等各项费用。

12月29日，广东省医院协会联合蚂蚁金服旗下支付宝及广东芸辉科技有限责任公司发布了“支付宝信用就医”产品。

预计能节约60%以上的看病时间

率先支持信用就医的广医二院院长刘世明表示，以往市民们在看病时，在挂号、抽血、拍X光、取药等产生费用的环节，通常需要先排队付钱，遇到就诊卡余额不足时，还得先充值再付钱，流程繁琐不说，在医院来回穿梭也会浪费不少时间。刘世明表示，开通信用就医后，患者不再需要排队交费，预计将能节约60%以上的看病时间。

怎样开通“信用就医”？蚂蚁金服创新及智能服务事业部总经理王博介绍，居民在支付宝生活号内搜索“广东云医院”，或下载广东云医院App，按照提示即能成功开通“信用就医”，并授权开通“免密支付”和“蚂蚁花呗”。王博介绍，市民开通信用就医后，挂号、诊间、检查化验、拿药等产生费用的环节，系统将会自动从就医者支付宝账户扣款，费用实时到达医院账户。

如果市民支付宝余额不足，支付宝的蚂蚁花呗还会提供1000元“临时额度”来支付费用，这一费用将随蚂蚁花呗账单一起，按月还款即可。

在定点医院就医可实现实时医保结算

广东云医院是在广东省医院协会指导下，由广东芸辉科技有限责任公司推出的国内首个省级云医院平台。

信用就医能否实现医保结算？据芸辉科技袁羽介绍，目前云医的信用就医在医保统筹结算走的是医院的医保结算渠道。

例如，患者医保定点是华侨医院，通过云医院平台，在华侨医院就医就可以实现医保的实时结算，跟线下以及医院的线上系统结算是一样的。

但如果是在非定点医院就医，或者定点的医院没有实现医保实时结算的功能，自然在云医院平台也就无法实现医保结算。

信用就医时，患者自费部分是否可以使用医保个人账户付款？王博介绍，在深圳、杭州、武汉等城市，支付宝已经实现了与医保个人账户的互通，也就是用支付宝账户绑定了电子医保卡。患者在支付自费部分时，就可以直接使用医保个人账户进行实时扣款。王博表示，跨区跨省医保统筹结算比较复杂，主要受医保政策影响，如果相关政策允许，技术上实现医保结算功能并不困难。

未来可实现住院免交押金

目前，在云医院平台上，包括广州医科大学附属第二医院、广州医科大学附属第一医院、广州中医药大学第一附属医院、广州市第一人民医院等在内，共12家医院已支持“信用就医”。

记者了解到，该项服务广受医院、医护工作人员和市民的欢迎，还有数十家医院正在筹备启动这一服务。

王博表示，未来五年，希望基于蚂蚁金服开放平台的多维能力，联合更多的医疗机构、合作伙伴一起，在现有基础上帮用户再缩短50%的就诊时间。

袁羽介绍，目前信用就医已基本覆盖门诊的付费流程，未来凭借个人信用，住院也能实现免交押金，当市民不能一次性支付高额医药费时，还可以直接申请贷款和分期付费。

目前支持“信用就医”的12家医院：广州医科大学附属第二医院、广州医科大学附属第一医院、中山大学附属第六医院、广州中医药大学第一附属医院、暨南大学附属第一医院、广州市第一人民医院、广州市红十字会医院、广东药科大学附属第一医院、珠海市人民医院、广州市第十二人民医院、广州市番禺区何贤纪念医院、连州市人民医院

南方日报记者 李秀婷

通讯员 陈晓玲